CSU Neptun nu a produs surpriza

După ce a obținut în runda precedentă primul succes în deplasare, echipa CSU Neptun Constanța a încercat să mai producă o surpriză și să smulgă un rezultat pozitiv în confruntarea cu una dintre candidatele la promovarea în Liga Națională, Danubius Galați, disputată miercuri, pe teren propriu, în etapa a 18-a din Seria A a Diviziei A la handbal feminin. Formația pregătită de Ionuț Pușcașu a făcut o primă repriză onorabilă, însă a pierdut în cele din urmă la o diferență destul de mare, 23-38 (10-17). „Fetele s-au bătut în prima repriză și sunt mulțumit de acest lucru, mai ales că am întâlnit cea mai bună echipă din această serie și principala candidată la promovare. După pauză am avut mai puține momente bune și s-a văzut că mai este mult de muncă. Am încredere și sunt convins că vom reuși rezultate bune în următoarele etape. De altfel, din cele patru runde rămase din acest sezon ne-am propus să obținem trei victorii”, a spus antrenorul Ionuț Pușcașu. Pentru CSU Neptun au marcat: Ciucanu 8 goluri, Birton 7g, Căldare 4g, Filip 3g și Ciuică 1g.

Celelalte rezultate ale etapei: HCF Piatra Neamț - CSU Târgoviște 36-11, CSM București II - Știința Bacău 30-21, HC Activ CSO Plopeni - Știința București 26-37, ACS Șc. 181 SSP București - Spartac București 33-28. HM Buzău a stat.

Clasament: 1. Danubius Galați 46p (golaveraj: 481-277), 2. CS HM Buzău 46p (483-366), 3. Știința București 39p (513-400), 4. HCF Piatra Neamț 36p (472-383), 5. CSM București II 31p (229-386), 6. HC Activ CSO Plopeni 21p (392-402), 7. Știința Bacău 14p (435-489), 8. Spartac București 11p (345-457), 9. CSU NEPTUN CONSTANŢA 9p (395-501), 10. CSU Târgoviște 6p (338-509), 11. ACS Șc. 181 SSP București -5p (198-311) - formație penalizată pentru nerespectare cerințe vârstă.

Citeşte şi:

Misiune dificilă pentru CSU Neptun

Prima victorie în deplasare pentru CSU Neptun

CSU Neptun vrea să producă surpriza la Bacău

Șapte eșecuri consecutive pentru CSU Neptun

CSU Neptun schimbă, din nou, antrenorul