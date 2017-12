CSU Neptun, partidă de moral cu HCM Baia Mare

10:14:31 / 31 Ianuarie 2015

Unde dracu` sa mearga?

Cine ia o babaciune in echipa? Trebuie jucatoare tinere si de calitate nu de astea. Plus ca daca stau bine sa ma gandesc, sotul ei e la HCM si logic ca a ramas aici! Nu a ramas ca ii place! A ramas ca are cine sa o "gadile" seara cand ajunge acasa! Daca ar pleca ENESCU de la HCM(da Doamne, ma rog zilnic, pt ca nu e bun de nimic), nu veti mai auzi de INCREDIBILA, MAGNIFICA, MEGA, SUPERBA Andreea Tilvic