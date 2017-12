CSV 2004 Tomis a încheiat turul fără niciun punct în clasament!

Nici etapa a 11-a, ultima din turul Diviziei A1 la volei feminin, nu a fost cu noroc pentru echipa constănţeană CSV 2004 Tomis. “Sirenele” au primit, sâmbătă, în Sala „Tomis“, vizita lui CSM Lugoj, au început foarte bine, au condus cu 7:0 în primul set, dar în continuare meciul s-a derulat după acelaşi tipic din acest campionat: formaţia vizitatoare a dominat clar, pe fondul greşelilor comise de gazde, iar în seturile 2 şi 3 şi-a permis să ruleze întreg lotul. Scor final: CSV 2004 Tomis Constanţa - CSM Lugoj 0:3 (14:25, 16:25, 12:25). „A fost o victorie normală a echipei noastre, în condiţiile actuale ale clubului din Constanţa. Eu apreciez faptul că, în ciuda problemelor care au fost aici, echipa a terminat turul de campionat şi va începe şi returul. Mă bucur că Alexe (n.r. - antrenorul principal) nu a cedat şi continuă lupta, cu toate că e greu de tot să creeze surprize în acest campionat, cu lotul pe care îl are la dispoziţie”, a declarat Bogdan Paul, antrenor principal la CSM Lugoj.

CSV 2004 Tomis a încheiat turul pe ultimul loc, cu zero puncte, şi nu are nicio şansă de a evita retrogradarea cu acest lot. „Asta ne e valoarea la ora actuală. De aceea nu avem nicio victorie. În afară de valoarea în sine, mai sunt lipsa de mobilizare şi căderea fără vreun motiv anume ale jucătoarelor. Ele joacă pe rând, aş putea spune. Fiecare are câte o acţiune bună, când şi când. Este posibil şi noi sperăm să rezolvăm anumite probleme interne ale clubului, apoi să aducem trei sau patru jucătoare cu care să avem siguranţa că scăpăm de retrogradare”, a anunţat antrenorul secund al echipei constănţene, Constantin Ferenţi.

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Constantin Alexe şi Constantin Ferenţi): Kapelovies - R. Ispas, Şerban, Mocanu, Halchin, Oprea şi A. Ispas - libero (au mai jucat: Dumitru, D. Cojocaru şi Poncea); CSM Lugoj (antrenor Bogdan Paul): Tătaru - Radonjic, Canea, Tasic, Lungu, Lupescu şi Matic - libero (au mai jucat: A. Paşca, L. Paşca, Şonda, Bosuioc şi Matei).

Celelalte rezultate din etapa a 11-a: Ştiinţa Bacău - Rapid Bucureşti 3:0 (25:15, 25:15, 25:12); ACS Penicilina Iaşi - CSM Tîrgovişte 1:3 (14:25, 19:25, 25:19, 12:25); CSM Bucureşti - Dinamo Bucureşti 0:3 (19:25, 18:25, 8:25); Unic Piatra Neamţ - CSU Medicina Tîrgu Mureş 2:3 (25:17, 22:25, 24:26, 25:19, 11:15). Întâlnirea SCM U. Craiova - CS Volei Alba-Blaj are loc astăzi, de la ora 17.00, şi va fi transmisă în direct de Digi Sport 2. Ieri s-a disputat un meci în devans din etapa a 12-a: Ştiinţa Bacău - CSM Tîrgovişte 3:0 (25:13, 25:11, 25:14).

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 33p/12 jocuri (setaveraj: 35:6); 2. Dinamo Bucureşti 29p (30:5); 3. CS Volei Alba-Blaj 27p/10j (29:7); 4. CSU Medicina Tg. Mureş 21p (24:17); 5. CSM Tîrgovişte 20p/12j (25:20); 6. SCM U. Craiova 15p/10j (17:17); 7. CSM Bucureşti 14p (18:21); 8. Unic Piatra Neamţ 14p (16:22); 9. CSM Lugoj 13p (17:22); 10. Penicilina Iaşi 9p (10:26); 11. Rapid Bucureşti 3p (5:31); 12. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 0p (1:33).