Cu 20% mai mulţi turişti străini în România lui 2016 decât în 2015

Numărul turiștilor străini care au vizitat România în acest an se ridică la circa 1,3 milioane, ceea ce reprezintă o creștere cu aproape 20% față de anul 2015, a declarat marți, la Deva, vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Gheorghe Fodoreanu. Cei mai mulți turiști sunt din Germania, urmată de Franța, Anglia, Italia și Spania, creșterea estimată pentru acest an de patronatele din domeniu fiind apreciată ca „impresionantă“, în condițiile în care în anii trecuți trendul s-a menținut pe o tendință ascendentă cu o medie de 8 - 10%. "În ultimii șase - opt ani am avut o creștere constantă de 8 - 10%. Anul acesta sunt convins că vom avea o creștere de peste 20%. A fost un context european favorabil nouă, turismului către România. (...) Vom mai crește cu atât cu cât vom fi în stare să facem infrastructura de transport a României, să putem traversa Carpații mai repede, să micșorăm timpul pierdut între obiectivele turistice. Mi-aș dori ca anul viitor să depășim 1,6 milioane de turiști", a apreciat Fodoreanu.

Potrivit acestuia, încasările din turismul de incoming pot fi estimate la circa 1,2 miliarde de euro pentru anul 2015, pentru 2016 existând un potențial de creștere până la 1,5 miliarde euro. "Dacă anul viitor se va menține numărul de turiști din 2016, atunci vom demonstra că turismul românesc a plecat pe drumul sustenabilității", a spus vicepreședintele FPTR. Acesta a mai arătat că veniturile aduse de turiștii străini în România reprezintă acum circa 1,5% din PIB, comparativ cu Bulgaria, unde reprezintă 3,5% din PIB, sau Ungaria, unde se ridică la aproximativ 12 - 14% din PIB.