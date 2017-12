Cu autobuzul în sufragerie

Cinci răniţi, panică şi groază, două autoturisme avariate, peretele unei case distrus, un punct de distribuţie a energiei electrice avariat şi un cartier lăsat fără curent, toate acestea s-au întîmplat ieri, în jurul orei 13.00, în centrul Constanţei, după ce un şofer a scăpat de sub control un mijloc de transport în comun care circula pe linia 42. După ce a creat ravagii pe o distanţă de două sute de metri, autobuzul a fost “parcat” în sufrageria imobilului avariat. Temîndu-se să nu se prăbuşească locuinţa, autorităţile s-au străduit aproape două ore să scoată maşina înfiptă în perete, timp în care circulaţia rutieră în zonă a devenit un calvar pentru toţi participanţii la trafic.

Călătorii aflaţi ieri, la ora 12.45, într-unul din autobuzele aparţinînd Regiei Autonome de Transport Constanţa (RATC), care circulă pe linia 42, au fost martorii unor scene de groază după ce vehiculul cu care se deplasau a lovit în plin peretele unei case. Martorii incidentului spun că autobuzul a făcut dreapta de pe str. Mihai Viteazu şi a intrat pe bd-ul Mamaia, moment în care şoferul a pierdul controlul volanului. Maşina s-a suit pe trotuar, a lovit un autoturism Golf V, a dărîmat gardul unei case, apoi a distrus un punct de distibuţie a energiei electrice. Şoferul nu a mai putut controla autobuzul şi după ce a acroşat şi un Citroen, a intrat pe str. Miron Costin, oprindu-se într-una din camerele imobilului situat la nr. 78, spulberînd pur şi simplu peretele exterior al clădirii. După impact, în mijlocul de transport s-a instaurat panica. "Din cauza norului de praf care a cuprins tot autobuzul, am crezut iniţial că am luat foc. Toată lumea se îngrămădea să coboare, iar uşile nu se deschideau. Pînă la urmă, ultimele două au fost deschise, nu mai ştiu dacă de şofer sau de pasageri, şi am reuşit să coborîm", a declarat o pensionară care se afla în autobuz în momentul impactului. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime sau cu persoane rănite grav. "Eu stăteam pe scaun cînd a avut loc accidentul. În momentul în care autobuzul a lovit peretele casei, majoritatea călătorilor au căzut. S-au rupt mai multe balustrade, iar mai mulţi bătrîni şi-au pierdut ochelarii. M-am speriat îngrozitor! Nu ştiam ce se întîmplă", a spus unul din călători, care la jumătate de oră după incident încă mai tremura de spaimă. Prin aceleaşi momente de groază au trecut şi locuitorii casei avariate. "Mă aflam la etaj împreună cu soţia, cînd am auzit o bubuitură puternică. A trepidat toată casa! Aproape că mi-a stat inima în loc! Cînd am ieşit afară, am văzut grozăvia", a declarat Nicolae Gheorghe, de 57 ani, proprietarul imobilului aflat la intersecţia străzii Miron Costin cu bd-ul Mamaia. Acesta spune că în camerele de la parterul clădirii locuieşte o familie de tineri, dar care, din fericire, erau în curte în momentul incidentului.

Circulaţie blocată, lumină întreruptă

În numai cîteva minute de la producerea accidentului, la faţa locului şi-au făcut apariţia mai multe ambulanţe, o auto specială a pompierilor militari, un echipaj de descarcerare şi poliţişti. Cele cinci peroane care au suferit răni uşoare, printre care şi şoferul, au primit primele îngrijiri medicale, iar apoi au fost transportate la Spitalul Judeţean pentru investigaţii amănunţite. Poliţiştii împreună cu pompierii au evacuat locatarii clădirii şi au securizat zona. Cel mai dificil a fost momentul în care autobuzul a trebuit să fie scos din casă, deoarece nu se ştia dacă impactul a afectat sau nu structura de rezistenţă a imobilului. Lucrătorii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) au solicitat sprijinul unui inginer constructor, după care, împreună cu echipele de intervenţie ale RATC, mijlocul de transport în comun a fost scos din sufrageria proprietarilor. Incidentul a întins la maximum nervii şoferilor care tranzitau zona, deoarece circulaţia a fost blocată aproape două ore. De suferit au avut şi locuitorii imobilelor din apropiere, care, în urma distrugerii punctului de distribuţie a energiei electirce au rămas fără curent, la ora închiderii ediţiei defecţiunea nefiind remediată. Cauzele care l-au făcut pe şoferul Giorgian Turtoi, de 26 ani, să piardă controlul autobuzului sînt încă necunoscute. Atît el, cît şi unii martori, susţin că un autoturism Dacia Logan, care a încercat să îl depăşească i-ar fi tăiat calea, fapt care l-a făcut pe conducătorul mijlocului de transport să tragă de volan. Lucrătorii Poliţiei Rutiere Constanţa au demarat o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de producerea incidentului. Între timp, directorul RATC, Dumitru Coiciu, împreună cu Primăria Constanţa au luat decizia de a muta familiile care locuiau în casa avariată într-o locuinţă a municipalităţii, pentru a putea începe lucrările de consolidare şi reparare a imobilului. Dumitru Coiciu spune că la finalizarea anchetei se va stabili şi cine se face răspunzător pentru plata daunelor produse.