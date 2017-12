Cum a eșuat mitingul de susținere a premierului Cioloș, inițiat pe Facebook

Sâmbătă după-amiaza ar fi trebuit să se adune în Piața Victoriei, pentru a marca un an de când Dacian Cioloș a preluat șefia Executivului, peste 500 de români, care au răspuns unui apel lansat pe Facebook, însă în stradă nu au fost mai mult de 14 oameni.

”Pe 17 Noiembrie se împlinește un an de când avem un guvern tehnocrat. Întrucât în Noiembrie soarele apune la ora 17:00, ne întâlnim sâmbătă, 19 Noiembrie în fata guvernului, de la ora 15:00. Noi, toate persoanele care suntem mulțumite de acestă guvernare, de ce s-a schimbat în România în acest an, începând de la comisia de tăiat hârtii, Implemetarea de măsuri fiscale bune pentru economie, etc, ne întâlnim în fața guvernului în semn de mulțumire pentru acest efort. Am avut un an de pace, de liniște. Am avut un guvern care a încercat să facă cât mai multe lucruri posibile, în mandatul limitat pe care l-a avut. Acesta este pentru prima oară în istoria României când ne strângem în număr mare, nu ca să dăm jos ceva, nu ca să protestam pentru vreo lege imbecilă pe care parlamentul vrea sa o implementeze, ci doar ca să susținem și să încurajam progresul și bunul simț”, era îndemnul de mobilizare postat pe pagina special creată pentru organizarea evenimentului ”Întâlnire apreciere guvern Cioloș - 1 an de guvern tehnocrat”.

Circa 2400 de oamenii s-au declarat interesați de eveniment, iar 544 dintre ei chiar au declarat că vor participa.

La ora anunțată, 15.00, în Piața Victoriei erau adunați doar jurnaliștii care doreau să transmită de la eveniment. Circa un sfert de oră mai târziu, în fața Palatului Victoria au apărut trei tineri.

”Bună ziua, știți cumva unde se organizează mitingul pentru susținerea guvernului? Poate am venit noi prea devreme...”, a întrebat, mirat, unul dintre ei.

La un moment dat, a apărut o tânără, pe biclicletă, care a încercat să găsească o scuză pentru absenteismul susținătorilor premierului. ”Sunt acasă, în fața calculatoarelor. Lucrează”, a spus ea, schițând un zâmbet cu subînțeles.

O oră mai târziu, timp în care a plecat până și mașina Jandarmeriei, în Piața Victoriei se adunaseră zece oameni, care discutau.

”Nu vă supărați... Mitingul?!”, a întrebat o altă femeie.

La răspunsul celor prezenți că mitingul se transformase într-o șuetă, femeia, însoțită de alte trei persoane, și-a manifestat vizibil dezamăgirea. ”Nu se poate așa ceva”, a răbufnit ea.

Unul dintre cei care o însoțeau a susținut-o. ”Este dezamăgitor. De asta e România unde e! Nu poți să anunți că vii și apoi să stai acasă”, s-a lamentat bărbatul.

Cei 14 oameni au mai discutat aproximativ 10-15 minute, după care au plecat, fiecare spre treburile sale.

Unul dintre organizatori, Florin Bădiță, care a mai creat evenimente pe Facebook pentru a chema românii să protesteze, a dezvăluit, sâmbătă, că, de fapt, el nu este în țară.

”Am făcut acest eveniment pentru a avea o platformă unde să puteți sa comunicați online, și apoi să vă întâlniți în lumea reală. Eu sunt plecat din România, ajung înapoi abia în Ianuarie, deci sper să documentați și pentru posteritate și să faceti ceva poze, filmari și să le postați pe pagina la voi sau aici la eveniment, ca să pot să văd și eu și alte persoane care nu se află fizic în România”, a scris Bădiță pe pagina evenimentului.