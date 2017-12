Cum au capturat românii cocaină de 625 de milioane de euro

După o anchetă ce a durat o jumătate de an și în cadrul căreia au lucrat nu mai puțin de 150 de polițiști români, autoritățile din țara noastră au făcut o captură-record de droguri în Portul Constanța! Este vorba despre 2,5 tone de cocaină cu o puritate ce depășește 90%. Valoarea de piață a stupefiantelor este una astronomică - 625.000.000 de euro! Ceea ce face din operațiunea cu numele de cod "Globetrotter" una dintre cele mai crunte lovituri primite în Europa de rețelele specializate în astfel de afaceri. Cinci suspecți au fost arestați în România, în vreme ce liderul grupului a fost capturat pe un aeroport din Spania.

Captura-record făcută de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și de polițiști în Portul Constanța se ridică la nu mai puțin de 2,5 tone de cocaină! Pentru a așeza informația în context, este cea mai mare cantitate confiscată vreodată în România de autorități și printre cele mai importante descoperiri de acest gen din Europa, ceea ce face din operațiunea "Globetrotter" (numele de cod dat acțiunii) una dintre cele mai dure lovituri date la nivel internațional rețelelor specializate în traficul de droguri! Valoarea de piață a stupefiantelor ce au o puritate de peste 90% este una cu adevărat amețitoare - aproximativ 625.000.000 de euro!

INVESTIGATORI SUB ACOPERIRE

Ancheta în urma căreia au fost descoperite cele 2.500 de kilograme de cocaină a durat o jumătate de an, timp în care anchetatorii români au colaborat cu Drug Enforcement Administration, din Statele Unite ale Americii, și cu Guardia Civil, din Spania. Peste 150 de polițiști români, din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) și Direcția de Operațiuni Speciale, au lucrat în acest dosar, sub coordonarea DIICOT, în ultimele șase luni fiind trimiși investigatori sub acoperire și montată aparatură de înregistrare în spații din Portul Constanța și la un depozit din zona Eforie.

COCAINA ERA ASCUNSĂ ÎN PEREȚII CONTAINERELOR

Potrivit DIICOT, "în perioada aprilie - iunie 2016, inculpatul Mimoun Kaabouni, zis "Rocky" (n.r. - considerat liderul rețelei, reținut miercuri în Spania, pe aeroportul din Malaga), împreună cu inculpații Narvaez Ramon Diego, cetățean columbian, și cu Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas și Miceika Tadas, cetățeni lituanieni (n.r. - capturați în România), au constituit un grup infracțional pentru efectuarea de transporturi de mari cantități de cocaină din Columbia în Europa de Vest, cu tranzitarea teritoriului României", după cum se arată într-un comunicat de presă dat publicității vineri de DIICOT. Oamenii legii spun că, în intervalul amintit, indivizii au reușit să introducă în țară drogurile, prin Portul Constanța, în patru containere. Stupefiantele erau ascunse în podelele și în pereții acestora. Suspecții au folosit ca paravan operațiuni de import-export a 320 de tone de banane din Columbia în România.

PACHETE ȘTANȚATE GUCCI, ROLEX ȘI KENZO

Pregătirile făcute de membrii grupării au fost temeinice. Aceștia au procedat în așa fel încât stupefiantele să nu poată fi detectate la verificările obișnuite... "Fiecare pachet era învelit în cel puțin zece ambalaje, de la folie de plastic, cauciuc, indigo, inclusiv substanțe care le făceau nedetectabile atât la scannere, cât și la controlul câinilor. Erau chiar și hidroizolate", a declarat șeful DCCO, Claudiu Cucu. Acesta a precizat că fiecare calup de cocaină era ștanțat cu siglele unor branduri celebre, precum Gucci, Kenzo ori Rolex, în funcție de calitate, de destinatar, dar și de producător.

OLANDA, URMĂTOAREA DESTINAȚIE

România era stat de tranzit în traseul gândit de membrii rețelei. Din țara noastră, cele 2.500 de kilograme de cocaină ar fi trebuit să ajungă în Olanda. "Cocaina urma să fie scoasă din România cu camioane trimise din Olanda, închiriate de la societăți de transport. Marfa urma să fie disimulată, spre exemplu în marmură, dar puteau să fie orice alte materiale", a explicat Daniel Horodniceanu, procurorul-şef al DIICOT.

DEPOZIT ÎNCHIRIAT LA EFORIE SUD

Până să ajungă în acest punct al planului, însă, indivizii aveau nevoie de un loc sigur pentru a muta marfa din containere în tirurile cu pricina. Au crezut că l-au găsit în stațiunea Eforie Sud, dar miercuri seară aveau să descopere că s-au înșelat amarnic. "Pentru extragerea drogurilor, inculpaţii au închiriat un depozit pe raza localităţii Eforie Sud, desfăşurând aceste activităţi la data de 27 iunie 2016 şi la data de 29 iunie 2016, ora 20.00, moment în care procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri din cadrul DCCO, au descins la acest imobil, procedându-se astfel la constatarea în flagrant a infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc", precizează oamenii legii în comunicatul de presă de vineri.

ARESTAȚI PREVENTIV

Acela a fost startul ultimei etape a operațiunii, dar șeful DIICOT a spus că încă există acțiuni în curs de derulare în acest amplu dosar, în diverse alte țări. Procurorii nu au pierdut nicio secundă. Cei cinci suspecți reținuți în România (Narvaez Ramon Diego, Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas și Miceika Tadas) au fost duși în fața magistraților Tribunalului București, care au emis pe numele lor mandate de arestare preventivă de 30 de zile.

Lista structurilor implicate în această complexă operațiune internațională este lungă. Pe plan intern s-a lucrat cu Direcția Generală a Vămilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Poliția de Frontieră Română, Direcția Generală de Informații a Apărării și Ministerul Afacerilor Externe. La nivel internațional s-a colaborat cu DEA și cu Guardia Civil.

VECHIUL RECORD

Nu este pentru prima oară când Portul Constanţa este scena unor astfel de tranzacţii ilegale. În ianuarie 2009, oamenii legii au stabilit un record (n.r. - care a stat în picioare până joi), aceştia descoperind cea mai mare cantitate de droguri adusă în România, prin Portul Constanţa Sud - Agigea: 1,2 tone de cocaină. Ancheta a scos la iveală faptul că drogurile au fost ascunse într-un container care venea din Brazilia şi care a fost plimbat prin mai multe porturi până să ajungă în România. Oamenii legii au spus că, de la Constanţa, containerul urma să plece spre Spania. Anchetatorii au stabilit atunci că drogurile, în valoare de 100 de milioane de euro, erau destinate pieţei europene. La finalul anchetei au fost trimise în judecată trei persoane, considerate responsabile de traficul tonei de cocaină.

LĂUDAȚI DE ȘEFUL INTERPOL

Şeful Interpol, Jürgen Stock, a declarat, vineri, în cadrul unei întâlniri cu ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, că va folosi captura de peste 2,5 tone de cocaină din Portul Constanţa drept exemplu de cooperare la Conferinţa Regională din zona Americilor, care va avea loc în Panama. Şeful Interpol a declarat că "România reprezintă un exemplu de bune practici pentru statele europene în ceea ce priveşte implementarea, utilizarea şi accesarea informaţiilor poliţieneşti din bazele de date Interpol".

