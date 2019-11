Cum s-a angajat Iohannis să sprijine total programul guvernului PSD

14:43:10 / 15 Noiembrie 2019

Si , totusi ...

... naparcile basiste isi tot scot scafarliile portocalii din vizuini , fara nicio rusine , fara regrete , doar cu tupeu ordinar , pentru alte ciolane ivite in batatura in ultima vreme ! A se vedea scoala lui Baselu , in frunte cu parapanta blonda , penala Udrea si cu fatalaul baltat penal Boureanu . Sa nu-l uitam , printre altii , nici pe fanariotul gaga Paleologul , mare hahalera si sinistrat francofon , mare devorator de bani moka ...