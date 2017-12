Cum să nu cădem în capcana unui ego prea mare! Sfatul specialistului!

Dacă vi s-a spus recent că aveți un ego prea mare, ar trebui să știți că ego-ul este instrumentul prin care omul se diferențiază de semenii săi, iar fenomenul este observat de când societatea se bazează pe succes financiar, diferențiere, ierarhie și clasificări. Ego-ul este sinele fals, iar el ne face să credem că suntem altcineva faţă de cine suntem cu adevărat. În opinia psihologului Alexandru Pleşea, ego-ul poate fi comparat cu coaja unui ou, iar puiul (omul) aflat în ou va crede că el este, în acelaşi timp, şi puiul, şi coaja. În realitate, coaja este ego-ul, iar aceasta ne limitează şi, concomitent, ne protejează. Pentru dezvoltarea noastră, psihologul afirmă că omul trebuie să elimine coaja şi să trăiască dincolo de ea. Specialistul consideră că putem depista destul de uşor când ego-ul nostru încearcă să pună stăpânire pe viaţa noastră, iar 5 semne ne pot ajuta să nu cădem în această capcană care va atrage după sine sentimente negative. Iată care sunt cele 5 semne:

1. Eşti mereu în aşteptarea a ceva pentru a te simţi împlinit. Regula de bază spune că starea de fericire nu este obţinută prin posedarea de obiecte sau prin atingerea unor obiective, ci este starea pe care o experimentăm atunci când nu avem aşteptări.

2. Te compari întotdeauna cu alţii. Un semn destul de evident că ego-ul a început să pună stăpânire pe viaţa noastră este atunci când începem să ne comparăm constant cu ceilalţi ca şi cum valoarea noastră ar depinde de cât de bine o ducem în comparaţie cu alte persoane. “Începem să devenim geloşi pe succesul altora, ascundem informaţii de alţii şi simţim că viaţa noastră este o competiţie pe viaţă şi pe moarte. Ne simţim mereu ameninţaţi de cei din jurul şi ne marcăm teritoriul: la job, în viaţa sentimentală etc.”, declară psihologul Alexandru Pleşea.

3. Te simţi superior celorlalţi. Ego-ului nostru îi place să construiască o dualitate atunci când tu ai dreptate, iar restul oamenilor greşesc. Ego-ul nostru nu vrea să accepte că mai şi greşim sau nu întotdeauna avem dreptate şi aproape niciodată nu se simte răspunzător pentru evenimentele care se petrec în jurul nostru.

4. Eşti complet ataşat de povestea ta - “Dacă ȋntreaga ta identitate vine din gânduri, ești un prizonier al poveștii personale. Consideri că gândurile tale limitate sunt realitatea și că experiențele din trecut te definesc ca ființă umană. Ei bine, în realitate, gândurile vin și pleacă și acestea nu reflectă adevărata realitate. Nu există o regulă care să spună că ar trebui să crezi acele gânduri care te limitează”, spune psihologul Pleşea.

5. Vorbeşti mult cu EU - În momentul în care începem orice propoziţie cu “eu”, spre exemplu “Eu am făcut”, “Eu am câştigat” etc., este o dovadă clară că ego-ul nostru ne controlează viaţa, iar ceilalţi din jurul nostru sunt mai puţin importanţi.