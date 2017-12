“Cum tratezi lucrurile, exact aşa se şi întorc“

Cunoscută publicului din România atît din telenovela de mare succes “Lacrimi de iubire“, în care a interpretat rolul Lucreţiei Stamate, cît şi din numeroase alte producţii teatrale şi de televiziune, precum şi ca moderatoare a show-ului tv “Culinaria“, Luminiţa Erga, actriţă a Teatrului Nottara, se află, în această perioadă, la Constanţa. Aşa cum a declarat, actriţa are ocazia să îmbine plăcutul cu utilul, vacanţa pe litoral cu meseria pe care şi-a dorit să o practice dintotdeauna, colaborînd cu Televiziunea Neptun ca invitat special în sit-com-ul “Aurora Cioclopedică".

Rep.: Care au fost rolurile care v-au marcat de-a lungul timpului?

L.E.: Fiecare rol la rîndul lui m-a marcat, oricît de mic a fost el. Întotdeauna am vrut ca acea trecere prin scenă să nu rămînă o simplă trecere pe care publicul să n-o reţină şi se pare că, de multe ori, mi-a reuşit, drept pentru care am fost recomandată de regizori şi pentru roluri mari. Marea mea bucurie a fost spectacolul o "Noapte furtunoasă", unde ne-am adunat o mînă de oameni şi am repetat noaptea şi ne-am adus costume de unde am putut şi am scos un spectacol foarte bun, muncind cu o regizoare tînără, nebună, dornică să facă ceva şi pe care îl jucăm şi astăzi, de patru ani de zile. Am avut mari bucurii cînd am lucrat cu Beatrice Rancea, în Bulgaria, într-o limbă cu care nu aveam absolut nimic în comun, nu ştiam nici "Bună ziua" cum se spune, dar ştiu, acum, textele pe de rost. Mi-a rămas foarte aproape de suflet trilogia "Andromaca", un personaj cu o mare putere dramatică. Am avut o mare bucurie cînd am intrat în "Romeo şi Julieta", la Teatrul Naţional Bucureşti, unde am jucat mama Julietei. Am intrat cu trei zile înainte în spectacol, a trebuit să-l învăţ şi m-am bucurat că am reuşit.

Rep.: Ce proiecte aveţi?

L.E.: Aştept să văd ce îmi oferă teatrul. Încă nu ştiu ce pregăteşte pentru stagiunea viitoare. Am dat cîteva castinguri pentru televiziuni. Abia am terminat o telenovelă, "Lacrimi de iubire", şi sigur că mi-a plăcut foarte mult ce s-a întîmplat acolo. Totul mergea ceas, din punct de vedere organizatoric. Ca să faci 200 de episoade, totul trebuie să funcţioneze perfect. Regizorul era extraordinar, m-am întîlnit acolo cu actori pe care îi admir şi cu care sînt prietenă.

Rep.: Sînt actori care cred că nu i-ar onora un rol într-o telenovelă. Dvs. ce părere aveţi?

L.E.: Cred că pleacă de la o premisă greşită. Ei trebuie să înţeleagă că noi am preluat doar termenii de telenovelă, care este o nuvelă, o poveste transpusă în televiziune, însă cum jucăm, cum ne asumăm rolurile ţine de noi. Nu înseamnă că dacă joc într-o telenovelă trebuie să joc la fel de expus, cum joacă argentinienii.

Rep.: Înseamnă că nu faceţi parte nici din categoria acelor actori care resping ideea de a face reclamă la detergenţi, de exemplu.

L.E.: Nu, şi acolo ţine de meserie, interpretezi un personaj. Cum tratezi lucrurile, exact aşa se şi întorc: dacă le tratezi cu uşurinţă şi consideri că ar fi lucruri care nu sînt demne de tine, atunci sigur că nu o să-ţi meargă bine.

Rep.: V-a schimbat rolul din telenovela “Lacrimi de iubire“?

L.E.: Nu m-a schimbat, doar m-a îmbogăţit profesional.

Rep.: Aveţi un mesaj pentru noul val de artişti?

L.E.: Da. Să fie pretenţioşi, să nu accepte orice şi cînd nu le place ceva, să-şi manifeste nemulţumirea.