Cum va fi vremea în următoarele zile, la Constanța? Vine frigul!

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile, la Constanța, o răcire a vremii. Doar luni, 12 decembrie, vremea se va menține caldă pentru această perioadă, temperaturile maxime fiind cuprinse între 8 și 10 grade C, iar minimele vor fi între -4 și 0 grade C. De marți, 13 decembrie, însă, temperaturile vor scădea semnificativ. Astfel, maximele vor fi cuprinse între -2 și 3 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -8 și -3 grade C. Pentru această zi se anunță și precipitații slabe cantitativ sub formă de lapoviță și ninsoare. Și miercuri, 14 decembrie, se anunță soare cu dinți; maximele vor fi cuprinse între 1 și 3 grade C, iar minimele vor fi între -6 și -2 grade C.