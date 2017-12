Cum va fi vremea în weekend. Ce spun medicii

În următoarele zile vom avea parte de vreme călduroasă în Dobrogea, aproape de pragul caniculei. Doar pe litoral temperaturile vor fi mai ușor de suportat, spun specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Sâmbătă, 23 iulie, vremea va fi călduroasă în zona continentală. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 şi 33 de grade Celsius, iar cele minime între 19 şi 22 de grade C. Și duminică, 24 iulie, va fi cald în cea mai mare parte a zonei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 şi 33 de grade C, mai scăzute pe litoral, de 27 - 30 de grade C, iar cele minime între 19 şi 22 de grade C. Luni, 25 iulie, vremea se menţine călduroasă în cea mai mare parte a zonei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 şi 33 de grade C, iar pe litoral vor ajunge până la 27 - 30 de grade C. Marți, 26 iulie, vremea va fi călduroasă în vestul Dobrogei, iar cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 33 de grade C, în timp ce pe litoral vor ajunge până la 27 - 29 de grade C.

RECOMANDĂRI Medicii reamintesc măsurile pe care trebuie să le luăm astfel încât să nu fim victime ale caniculei. Astfel, este extrem de importantă hidratarea, cel puțin 2 litri de lichide pe zi (apă sau ceai ușor îndulcit), să consumăm multe fructe și legume proaspete, să purtăm haine lejere, de culori deschise, din fibre naturale, să avem capul acoperit și să evităm expunerea la soare între orele de vârf (11.00 și 16.00). Bolnavii cronici nu trebuie să își neglijeze tratamentele. Trebuie să acordăm atenție mare copiilor și persoanelor nedeplasabile.