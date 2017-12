Cum va fi vremea la Constanța în următoarele 3 zile?

Ziua de miercuri, 15 martie, se anunță una cu ploi, la Constanța, anunță meteorologii. Vom vedea și razele soarelui printre nori. Temperaturile maxime vor fi între 8 și 10 grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 2 și 5 grade C. Joi, 16 martie, vremea va fi la fel de mohorâtă la malul Mării Negre; vom avea nevoie de umbrele, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 8 și 12 grade C, iar minimele vor fi între 1 și 3 grade C. Și vineri, 17 martie, va ploua la Constanța, anunță meteorologii. Temperaturile maxime vor mai scădea, astfel că maximele se vor încadra între 7 și 9 grade C, iar minimele - în intervalul -1 și 3 grade C.