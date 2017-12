Cum vor arăta noile autobuze ale Constanței?

22:59:42 / 09 Martie 2016

Alta perla

In imaginea din interior vedem niste domni care stau pe scaune .Domnul cu costum nu prea incape pe un scaun.Domnul cu barba din dreapta este imbracat cu o scurta ocupa mai mult de un loc .Mai tovarasi cu aceste buzulete vor circula oameni simpli care nu merg la sala au putina burta , doamnele nu au 60*90*60 ,iarna imbraca o haina mai groasa deoarece in statii nu sunt amenajate cabine care sa-i protejeze de intemperii.Cati oameni vor incapea in realitate ? Ma asteptam ca noile autobuze sa aiba mai multe locuri in picioare, ma uit la maz-urile care circula ,scaunele ocupa mult spatiu . Uitati-va la aceasta taraboanta din imagine culoarul din mijloc este foarte ingust - daca vor fi pasageri in picioare cei care vor dori sa coboare se vor deplasa greoi. Aceste minibuze merg pe linia 3 R ,3 Targ care circula goale toata ziua dar sa bagi aceste jucarii pe 102 sau 43 va fi bataie de joc . In Cluj si Timisoara primariile au pus in dezbaterea opiniei publice construirea unor linii de metrou iar la noi autoritatile transforma urbea in tara piticilor. Stau si ma intreb radet-ul ne aduce teava la usa ,raja schimba contoarele ,ratc-ul cumpara minibuze. Va pregatiti pentru ziua de 1 aprilie ?