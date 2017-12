Cumpărările de valută au depreciat leul

Leul s-a depreciat, ieri, cu aproape un ban faţă de euro (0,24%), pînă la 3,3914 lei/euro, potrivit cursului oficial afişat de banca centrală, care a cotat euro la 3,3560 lei în ziua precedentă, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută ale clienţilor locali şi străini, susţin dealerii. "În prima parte a zilei au fost multe ordine de cumpărare de valută care au venit mai întîi de la clienţii locali şi apoi şi de la cei străini, iar leul s-a depreciat de la 3,3820 la 3,4130 lei/euro. La acest nivel au apărut şi ordinele de vînzare de valută de la investitorii străini, astfel că moneda naţională a revenit la nivelul la care era cotată dimineaţă, respectiv la 3,3800-3,3850 lei/euro", a declarat un dealer. Banca Naţională a României (BNR) a afişat, ieri, un curs oficial de 2,5890 lei/dolar, cu 54 lei vechi mai mult pentru un dolar (0,21%) faţă de joi, cînd era de 2,5836 lei/dolar.

De asemenea, BNR a afişat, în prima parte a zilei de ieri, o medie a dobînzilor overnight (cu scadenţa la 24 ore) de 1,21% pe an la depozitele atrase (BUBID), în creştere cu 0,28 puncte procentuale faţă de joi, iar dobînda medie la depozitele plasate (BUBOR) era de 3,25% pe an, cu 0,34 puncte mai puţin decît în ziua precedentă. Dobînzile de pe piaţa interbancară la depozitele overnight (cu scadenţa la 24 ore) se menţin la un nivel scăzut de 1-3% pe an, din cauza excesului de lichiditate de pe piaţa interbancară. Dobînzile la depozitele la săptămînă sînt uşor mai ridicate, 3-4% pe an, pentru că piaţa aşteaptă licitaţia de luni a băncii centrale pentru depozitele la o lună, precum şi licitaţiile organizate de Ministerul Finanţelor Publice pentru titlurile de stat în valoare de două miliarde lei cu scadenţa la o lună, şi pentru cele de 500 de milioane de lei pe şase luni.