Duminică, la Sala „Tomis”, s-a desfăşurat Cupa României la Kung-Fu, competiţie rezervată copiiilor, cadeţilor, juniorilor şi seniorilor, atît la feminin, cît şi masculin. La concurs au participat 104 sportivi de la 12 cluburi sportive şi de la o asociaţie sportivă. La ceremonia de deschidere a concursului a participat rectorul Universităţii Maritime din Constanţa, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, care a menţionat că „Universitatea Maritimă este deschisă pentru mişcarea sportivă, chiar dacă această instituţie are alt specific”. Disciplinele de concurs au fost Taolu şi Non-Contact Sanda - la categoriile: copii (7-15 ani), cadeţi (16-17 ani), juniori şi seniori (+18 ani), Light Sanda - copii (12-15 ani), cadeţi (16-17 ani), juniori şi seniori (+18 ani) şi Full Sanda - cadeţi (16-17 ani) şi juniori şi seniori (+18 ani). Iată care au fost cîştigătorii probelor - Taolu (luptă imaginară tradiţională): Florin Budeanu (CS W-Maxx Mangalia); Non-contact Sanda (luptă sportivă fără contact la cap): -8 ani, -30 kg: Ovidiu Moroianu (CS Marea Neagră Constanţa); 8-9 ani, -25 kg: Marian Cîju (CS Marea Neagră); 10-11 ani, -35 kg: Bogdan Mitel (CS Marea Neagră); +35 kg: Florin Budeanu (CS W-Maxx); 12-13 ani, -55 kg: Zal Ioan Gidu (CS Marea Neagră); 14-15 ani, +50 kg: Robert Danciu (CS W-Maxx); 16-17 ani, +50 kg: Alin Enache (CS Marea Neagră); +18 ani, -80 kg: Daniel Asaftei (CS Marea Neagră); +80 kg: Codruţ Muntean (CSU Neptun Constanţa); Light Sanda (luptă sportivă cu contact controlat): 12-14 ani, -50 kg: Robert Danciu (CS W-Maxx); +50 kg: Denis Marinescu (CS W-Maxx); 15-17 ani, -65 kg: Alexandru Neagu (CS Marea Neagră); +65 kg: Alexandru Istrate (CS Marea Neagră); +18 ani, -70 kg: Marius Nica (CSU Neptun); +75 kg: Codruţ Muntean (CSU Neptun).

Preşedinţii cluburilor constănţene sînt Cornel Panait (CSU Neptun), Titi Vartolomei (CS W-Maxx Mangalia), Sorin Trancă (AS Jandarmii) şi Florin Iordănoaia (CS Marea Neagră). Antrenorii cluburilor din Constanţa sînt Florin Iordănoaia (CS Marea Neagră, CSU Neptun, AS Jandarmii) şi Titi Vartolomei (CS W-Maxx Mangalia). „Concursul a fost deosebit de disputat deoarece a reprezentat ultimul test înaintea Campionatului Mondial de Kung-Fu, care se va desfăşura în perioada 3-8 octombrie, în Portugalia. După rezultatele obţinute se va stabili lotul care va face deplasarea la Porto. Din acest lot vor face parte şi sportivii constănţeni. Singurul punct slab al cluburilor din Constanţa este acela că nu am obţinut nici o medalie la Full Sanda, deoarece mulţi sportivi constănţeni se feresc de această probă deosebit de dură. Mulţumim conducerilor Universităţii Maritime şi Direcţiei pentru Sport a judeţului Constanţa pentru sprijinul acordat la organizarea acestei cupe”, a declarat Florin Iordănoaia, preşedintele CS Marea Neagră.