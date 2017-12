Cuplul regal britanic, întâmpinat cu simpatie în SUA

Prima vizită oficială a cuplului princiar britanic se dovedește a fi un mare succes. Prinţul William și Catherine Middleton au sosit de duminică pe teritoriul american, iar luni s-au despărțit câteva ore bune, pentru a duce la capăt angajamentele incluse în programul lor oficial. Moștenitorul tronului britanic a călătorit la Washington, pentru a se întâlni cu liderul de la Casa Albă, întrevedere care a scos în evidență relația destul de apropiată pe care o au cei doi. Prințul William a glumit şi a vorbit despre copii cu Barack Obama, în timp ce soţia sa, Catherine Middleton, care a rămas la New York, a fost primită de zeci de fani care au înfruntat frigul pentru a o saluta.

Aşezaţi alături, în Biroul Oval de la Casa Albă, preşedintele american şi prinţul William au părut extrem de detașați, în ciuda diferenței de vârstă. Evocând al doilea copil, care se va naşte în primăvară, prinţul i-a spus preşedintelui că, în emoţia pe care i-a provocat-o naşterea primului său copil, prinţul George, a uitat să întrebe dacă acesta era băiat sau fată. ”Ai uitat să întrebi?”, a exclamat râzând Obama, tatăl a două fete. Prinţul a venit totodată să ceară susţinerea preşedintelui în lupta împotriva traficului de animale sălbatice. Preşedintele Obama a salutat, în faţa presei, activitatea foarte importantă a prințului William, preşedintele Asociaţiei United for Wildlife, care luptă pentru apărarea faunei sălbatice.

Cei doi s-au întâlnit ultima dată în 2011, la Palatul Buckingham, cu ocazia vizitei de stat a lui Barack Obama. Prinţul William a denunţat, ulterior, într-un discurs susţinut la sediul Băncii Mondiale (BM), cei 20 de miliarde de dolari obţinuți anual prin traficul de animale sălbatice. ”Cooperarea este arma noastră cea mai eficientă împotriva traficanţilor”, a subliniat prinţul, anunţând că fostul ministru britanic al Afacerilor Externe, William Hague, va prezida un grup internaţional de luptă împotriva acestui trafic. Organismul internaţional găzduieşte, în prezent, un congres pe tema corupţiei din jurul traficului de animale sălbatice. Casa Albă a salutat, când a anunţat această întâlnire, activitatea prinţului în această luptă împotriva a ceea ce reprezintă ”o ameninţare în domeniul securităţii şi o problemă de mediu devastatoare”.

TOATĂ LUMEA O IUBEȘTE PE KATE Rămasă la New York, soţia prințului William, Kate, a vizitat, în Harlem, celebrul cartier afro-american de la New York, un centru dedicat copiilor, Northside Center for Child Development. Purtând un mantou negru, elegant, de la Goat, o marcă britanică, ducesa de Cambridge a urmărit, timp de o oră, un atelier de lucru manual, în compania lui Chirlane McCray, soţia primarului din New York, Bill de Blasio. Însărcinată în cinci luni, ducesa a fost primită cu aplauze, de câteva zeci de persoane care au înfruntat frigul pentru a o vedea şi a-i spune - aşa cum arăta o pancartă - că o ”iubesc pe Kate”. Tânăra le-a salutat şi a acceptat un buchet de flori de la un copil. O ambulanţă a urmat-o pe tânără pe parcursul întregii vizite oficiale, ca măsură de precauţie în legătură cu sarcina.

Ducesa de Cambridge a luat după aceea dejunul la Consulatul britanic, unde s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii britanice care locuiesc la New York, din lumea artelor, culturii şi afacerilor. După o după-amiază de odihnă pentru Catherine Middleton, cuplul s-a întâlnit la New York şi a mers la o recepţie dedicată faunei sălbatice, la care erau prezente Hillary Clinton, o posibilă pretendentă la Casa Albă, şi fiica sa, Chelsea.