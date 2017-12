„Curăţenie” în arhivele fostului PCR Constanţa

În plin scandal privind desfiinţarea CNSAS şi goana după deconspirarea foştilor colaboratori ai serviciilor secrete de dinainte de 1989, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale (DJAN) a început inventarierea fondurilor fostului Partid Comunist Român (PCR) Constanţa. Directorul DJAN Constanţa, dr. Virgil Coman, a afirmat că deşi cercetătorii au continuat, în primul trimestru din acest an, programul naţional de microfilmare a documentelor şi activităţile cu fondurile din colecţiile proprii, instituţia acordă un rol important studierii arhivelor fostelor structuri de conducere comuniste. „Din această lună, ne-am propus să inventariem cu prioritate fondurile arhivistice create de fostul PCR Constanţa, însă din cauza creşterii solicitărilor adresate instituţiei noastre în vederea eliberării de copii şi alte documente, acest obiectiv nu a fost realizat în totalitate. Aceste dosare ne-au fost predate în anul 1991, dar nu au putut fi studiate întrucît a existat un termen legal care a protejat aceste fonduri de activitatea de cercetare”, a declarat Coman. El susţine că, deşi mulţi oameni îşi imaginează că simpla răsfoire a documentelor ar scoate la iveală un tablou zguduitor, cu drame, torturi şi chinuri ale celor care s-au opus regimului comunist, în realitate, aceste arhive conţin doar cererile de înscriere în fostele structuri ale PCR Constanţa. “Aici avem doar dosare de intrare în partid, întrucît cele mai importante informaţii despre nomenclatura comunistă, şi aici mă refer la persoanele care au ocupat funcţii de la prim - secretari în sus, au fost transferate la Bucureşti. Sînt 54 de fişete pe care nu am apucat să le studiez, însă deşi în aceşti ani cei implicaţi au avut posibilitatea să vină să vadă ce se întîmplă cu dosarele lor, doar eu şi alţi cîţiva cercetători am avut curiozitatea să ne uităm peste ele”, a afirmat Virgil Coman.

Arhivele s-ar putea muta la Centrul Militar Zonal

Pe de altă parte, instituţia constănţeană desfăşoară acţiunea de completare a bazei documentare prin preluarea de la creatorii de arhivă din judeţ a fondurilor vizate, dar şi rezolvarea solicitărilor persoanelor care au făcut obiectul schimburilor de populaţie din Cadrilater şi Basarabia. Virgil Coman a precizat că instituţia a organizat şi mai multe controale la unităţile publice din aria de competenţă, însă s-a axat şi pe asigurarea măsurilor de conservare, păstrare şi restaurare a documentelor din depozite. „Am lucrat la trei registre opis alfabetic din fondul Tribunalului Judeţean Constanţa, dar şi 21 de nomenclatoare arhivistice. De asemenea, am preluat peste 3,84 metri liniari de documente de la creatorii de arhive şi am rezolvat 857 de cereri din partea constănţenilor”, a declarat Coman. Directorul DJAN Constanţa susţine că, pe lîngă criza acută de personal, instituţia se confruntă şi cu lipsa unui spaţiu adecvat pentru păstrarea documentaţiei. În urma demersurilor susţinute de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pe lîngă autorităţile publice locale, conducerea DJAN a primit promisiunea că va avea un nou sediu. “Cu toate că în discuţie a intrat şi preluarea unui corp al Poliţiei de Frontieră din Poarta 3, am stabilit că sediul Centrului Militar Zonal Constanţa este cel mai indicat pentru acest lucru. În acest fel am putea fi în apropierea principalelor instituţii publice din municipiul Constanţa şi am rezolva şi problema depozitării arhivelor pentru cel puţin 40 de ani”, a concluzionat Virgil Coman.