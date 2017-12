Cursul cade sub 4,5 lei/euro

Cursul pentru euro anunţat de Banca Naţională a României (BNR) a scăzut luni cu 2,5 bani, la 4,4763 lei/euro, și a coborât astfel pentru prima dată în acest an sub pragul de 4,5 unități, peste care s-a menținut de la mijlocul lui decembrie. Pentru dolar, BNR a anunțat luni un curs în scădere cu 1,59 bani, la 4,0081 lei, în timp ce francul elvețian a coborât cu 1,49 bani, la 4,0434 lei. „La început de an, mișcările au fost mult mai ample în regiune. Noi nu ne-am dus prea mult în sus, din cauza BNR. Ne-am întors, întrucât piețele financiare internaționale s-au mai calmat. Sub 4,5 lei/euro, mișcarea a accelerat“, a declarat economistul-șef al ING Bank România, Ciprian Dascălu. În opinia sa, cursul va rămâne probabil în intervalul de confort al BNR, de aproximativ 4,38 - 4,52 lei/euro, la fel ca în ultimii doi ani - „Noi am estimat că banca centrală a vândut în jur de 500 milioane euro, în ultimele două luni“.