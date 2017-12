CVM Tomis - VCM Piatra Neamţ, repetiţie generală pentru Cupa CEV

Mîine, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, este programat meciul dintre CVM Tomis şi VCM Piatra Neamţ, cele mai bune echipe ale campionatului trecut şi actual. Partida contează pentru etapa a 6-a a Diviziei A1 şi va opune două formaţii care nu au pierdut nici un joc în acest campionat. Reprezentantele României în Cupa CEV, care vor juca săptămîna viitoare, miercuri, pe teren propriu, vor face pe Litoral şi repetiţia generală pentru debutul în Cupele Europene. Reamintim că Tomis va întîlni pe Hypo Tirol Innsbruck, iar nemţenii pe Radnicki Kragujevac. „Antrenorul ne-a spus că, de fiecare dată, trebuie să ne concentrăm atenţia asupra partidei care urmează! După meciul de sîmbătă, vom avea timp suficient ca să ne pregătim pentru Cupele Europene. Pentru ambele echipe va fi şi o ultimă repetiţie înaintea debutului în Cupa CEV”, spune Daivison Ferreira da Silva “Dede”. „Le-am cerut mereu jucătorilor să uite pînă sîmbătă de meciul cu Tirol! Trebuie să cîştigăm mai întîi jocul de campionat, pentru că fiecare meci are importanţa lui, are particularităţile sale şi o tactică anume pe care trebuie să o utilizăm”, l-a completat pe brazilian antrenorul Stelio De Rocco. „Eu zic că şi în ultima etapă am jucat tot cu gîndul la Tirol! Este ceva normal, pentru că jucăm acasă şi folosim aceste meciuri pe teren propriu pentru a pregăti cît mai bine debutul în Cupele Europene”, crede Laurenţiu Lică.

Nemţenii au probleme financiare

Conform unei declaraţii a lui Constantin Niţă, directorul executiv al clubului nemţean, formaţia de sub Pietricica ar putea renunţa, din cauza lipsei banilor, la deplasarea în Serbia pentru meciul retur cu Radnicki Kragujevac, programat pe 12 noiembrie. „Într-adevăr, dacă nu dispunem de fondurile care să asigure toată cheltuiala deplasării noastre în Serbia, vom renunţa. Chiar dacă ne va aştepta, ulterior, o amendă usturătoare din partea Confederaţiei Europene, n-avem ce face atît timp cît simţim că nu avem sprijinul necesar. Păcat de faptul că lumea din oraş nu înţelege că avem parte de o echipă model, ce trebuie susţinută de noi toţi în performanţă”, a declarat Niţă. În cazul unei neprezentări la meciul din Serbia, nemţenii vor fi amendaţi cu suma de 5.000 de euro şi vor primi o suspendare de doi ani din orice competiţie europeană!