CVM Tomis a avut şansă la tragerea la sorţi pentru Cupa CEV

Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi-a încheiat, miercuri seară, evoluţiile în ediţia 2013-2014 a Ligii Campionilor la volei masculin cu un bilanţ foarte bun, trei victorii şi trei înfrângeri, superior celui din ediţia trecută - un singur succes în şase partide. Cu 9 puncte, campioana României a ocupat locul 3 în Grupa F a 2014 CEV DenizBank Volleyball Champions League, după Jastrzebski Wegiel 14p şi Halkbank Ankara 13p. Echipele din Polonia şi Turcia s-au calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce Tomis, alături de alte două ocupante ale poziţiei a treia în clasamentele celorlalte grupe şi de cea mai slabă dintre ocupantele locului 2, a evitat eliminarea din Cupele Europene. CVM Tomis Constanţa, Olympiakos Pireu (locul 3 în Grupa B, cu 9p), Paris Volley (locul 3 în Grupa C, cu 11p) şi VfB Friedrichshafen (locul 2 în Grupa G, cu 9p) vor evolua la 5 şi 12 februarie 2014 în Cupa CEV, faza Challenge Round, ultima înaintea semifinalelor. Printre formaţiile care au ratat un loc în Cupa CEV, unele chiar în ultima etapă a Ligii Campionilor, se numără Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia), Arkas Izmir (campioana Turciei), ACH Volley Ljubljana (Slovenia) şi Lokomotiv Novosibirsk (Rusia), ultima fiind câştigătoarea ediţiei trecute a Ligii Campionilor!

ADVERSAR ACCESIBIL PENTRU CAMPIONII ROMÂNIEI Ieri, Confederaţia Europeană de Volei a stabilit împerecherile din Challenge Round, iar CVM Tomis va avea un adversar accesibil, urmând să joace contra lui CVC Gabrovo (Bulgaria) sau Maliye Milli Piyango Ankara (Turcia), formaţii pe care le-a învins la începutul lunii octombrie, în turneul de pregătire de la Gabrovo! Dacă se vor califica în semifinale, campionii pot întâlni pe TV Ingersoll Bühl (Germania), PAOK Salonic (Grecia) sau Paris Volley. De remarcat faptul că Tomis va juca returul pe teren propriu atât în Challenge Round, cât şi în semifinala sau finala Cupei CEV, dacă va ajunge acolo. Pe cealaltă jumătate de tablou, favorite să ajungă în semifinale sunt Guberniya Nizhniy Novgorod (Rusia) şi PGE Skra Belchatow (Rusia).

„Vom întâlni un adversar accesibil, dar în faţa căruia trebuie să joci, nu să te joci! Avem şanse să reedităm performanţa noastră de acum doi ani (n.r. - semifinală în Cupa Challenge), dar în a doua competiţie europeană ca valoare, iar dacă vom fi puţin mai atenţi, am putea juca şi finala. Am putea spune că anul aproape perfect 2013 îl putem încheia în 2014 cu un trofeu european”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al clubului constănţean.

CVM TOMIS A ÎNCHEIAT ANUL 2013 ÎN STIL DE MARE CAMPIOANĂ Campioana României şi-a încununat evoluţiile din Liga Campionilor cu jocul foarte bun prestat miercuri seară, la victoria cu Hypo Tirol Innsbruck, scor 3:1 (25:12, 25:15, 26:28, 25:20). Dacă nu era „scurtcircuitul” din finalul setului 3, pentru austrieci ar fi fost cel mai drastic eşec din această grupă, nici Wegiel şi nici Halkbank nereuşind o victorie atât de categorică în faţa lui Hypo cum ar fi fost un 3:0 la 12, la 15 şi la 19!

„Mă bucur pentru calificarea în Cupa CEV şi sper că vom reuşi să ajungem cât mai departe în această competiţie. Se pare că pentru Liga Campionilor nu a fost suficient să obţinem trei victorii în grupă”, a declarat Andrey Zhekov, căpitanul echipei constănţene. „Am abordat meciul ca pe unul normal, am reuşit să câştigăm şi să mai acumulăm trei puncte în clasament, dar abia în vestiar am aflat de la coechipieri că există şansa de a continua în Cupa CEV. Ne bucurăm că am ajuns acolo. Este o senzaţie foarte plăcută”, a spus Martin Nemec, universalul Tomisului.