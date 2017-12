CVM Tomis a câştigat Cupa României pentru a şaptea oară

Sezonul voleibalistic intern, la seniori, a luat sfârşit sâmbătă, în Sala Sporturilor din Craiova, care a găzduit turneul final al Cupei României. În finală s-au întâlnit campioanele României din ultimii şapte ani, Club Volei Municipal Tomis Constanţa (2007, 2008, 2009 şi 2013) şi Remat Zalău (2010, 2011 şi 2012), iar campioana en titre a învins cu 3:0 (25:16, 25:22, 28:26).

Partida a fost la discreţia constănţenilor în primul set şi în startul celui secund, când Tomis a condus cu 9:3. În continuare, campionii au avut mari probleme cu preluarea serviciilor float executate de Tebieş şi Gheorghiţă, iar Zalăul a echilibrat scorul, egalând la 11 şi trecând în avantaj cu 14:13! Tomis a revenit în avantaj şi de la 21:21 s-a detaşat în câştigătoare a setului. Remat a condus pe tabelă în cea mai mare parte a setului 3, însă Tomis şi-a amintit că este cea mai bună echipă din ţară, a revenit de la 19:22 şi a restabilit egalitatea! Sălăjenii au ratat trei mingi de set (la 24:22 şi 25:24), Tomis a condus cu 26:25 şi a închis setul cu 28:26.

„Cred că publicul a putut vedea un joc de calitate în finală, care a fost destul de strânsă pe durata ultimelor două seturi. Mă bucur că am câştigat tot ce se putea pe plan intern”, a declarat Javier Gonzalez, căpitanul echipei constănţene. „Constanţa a avut anul acesta o echipă mai bună ca a noastră. Sunt mulţumit doar parţial, pentru că timp de două seturi echipa noastră a luptat, am încercat să dăm totul, dar din păcate astăzi (n.r. - sâmbătă) atâta s-a putut”, a spus Aurel Vlaicu, antrenor principal la Remat.

AL PATRULEA EVENT PENTRU CVM TOMIS. A şaptea Cupă a României câştigată de CVM Tomis s-a adăugat titlului naţional, câştigat tot la Craiova, acum două săptămâni. Constănţenii au realizat eventul în sezonul 2012-2013, al patrulea din istoria clubului, după cele reuşite în 2007, 2008 şi 2009. „Cupa României este un trofeu foarte important pentru noi, iar faptul că am câştigat şi campionatul confirmă faptul că Tomis este cea mai bună echipă din ţară. Ne bucură că am reuşit acest event şi ne dorim ca pe viitor Constanţa să rămână pe locul întâi în România”, a spus centrul Sergiu Stancu. „Suntem bucuroşi pentru cele două trofee câştigate în acest sezon. Sincer, mă aşteptam ca finala cu Remat să fie ceva mai grea, dar am câştigat-o destul de lejer, după doar trei seturi şi un meci de calitate”, a declarat extrema Milos Terzic. „Am reuşit să formăm un grup unit, iar acum, la finalul sezonului, nu putem spune decât că ne-am făcut treaba foarte bine”, a afirmat antrenorul principal Martin Stoev. „Ne bucură acest al patrulea event şi sperăm la o comportare mult mai bună în Liga Campionilor”, a conchis preşedintele clubului de pe Litoral, Sorin Strutinsky.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Bojovic, Spînu, Terzic, Stoykov şi Samardzic - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Stancu şi Lescov); Remat Zalău (antrenori Aurel Vlaicu şi Ovidiu Macarie): Stoian - Nagy, Gheorghiţă, Mihalcea, Tebieş, Veloso şi Feher - libero (a mai jucat: Mărieş).

Voleibaliştii constănţeni intră de astăzi în vacanţă, mai lungă pentru unii şi mai scurtă pentru cei convocaţi la echipele lor naţionale. Este şi cazul internaţionalilor români Spînu şi Laza, care imediat după Paşti se vor prezenta la Piatra Neamţ, pentru a pregăti preliminariile Campionatului Mondial din 2014. Aseară, la Restaurantul Temple, conducerea clubului constănţean a organizat un banchet la care s-au celebrat cele două trofee câştigate în acest sezon.

