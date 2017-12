CVM Tomis a ieşit cu fruntea sus din Cupele Europene

Ediţia 2013-2014 a Cupelor Europene la volei va intra cu siguranţă în istoria Clubului de Volei Municipal Tomis Constanţa, echipă care a cucerit patru titluri naţionale şi şapte Cupe ale României din 2005 încoace. Palmaresul internaţional al clubului s-a îmbogăţit semnificativ în acest sezon, graţie unor evoluţii excelente atât în Liga Campionilor, cât şi în Cupa CEV.

BILANŢ EXCELENT ÎN LIGA CAMPIONILOR În LC, Grupa F, CVM Tomis a reuşit un bilanţ foarte bun, trei victorii şi trei înfrângeri, cu care campioana României a ocupat locul 3, după Jastrzebski Wegiel şi Halkbank Ankara, formaţii care vor juca în Final Four-ul competiţiei, programat la Ankara, în 22 şi 23 martie! Aflată abia la a doua participare în Ligă, Tomis a înregistrat mai multe premiere: trei victorii în grupa de Liga Campionilor, primele victorii în deplasare în competiţie (la Innsbruck, cu Hypo Tirol, şi la Ankara), prima ieşire din grupă în Liga Campionilor (chiar dacă a fost eliminată din LC, a continuat în Cupa CEV, a doua ca importanţă dintre competiţiile europene de volei).

CVM TOMIS, FOARTE APROAPE DE FINALA CUPEI CEV Graţie locului 3 în grupă, Tomis, alături de alte două ocupante ale poziţiei a treia în clasamentele celorlalte grupe şi de cea mai slabă dintre ocupantele locului 2, a evitat eliminarea din Cupele Europene. Aceste formaţii au continuat în Cupa CEV, faza Challenge Round, ultima înaintea semifinalelor, iar constănţenii au trecut cu o dublă victorie de Maliye Milli Piyango Ankara (Turcia), înregistrând o altă premieră: prima calificare în semifinalele Cupei CEV (a treia în total, după cele din Cupa Challenge 2009 şi 2012) şi cel mai bun rezultat internaţional pentru clubul de la ţărmul mării. Iar CVM Tomis a fost foarte aproape de prima finală europeană din istoria clubului, după ce a învins echipa franceză Paris Volley, în tur, cu 3:2, în deplasare! Din păcate, voleibaliştii constănţeni nu au reuşit să se impună nici la returul de pe teren propriu, pierdut cu 2:3 (după ce gazdele au condus cu 2:1!), nici în setul de aur, care i-a trimis pe parizieni în ultimul act, după 15:12.

CVM TOMIS, FAVORITĂ LA CÂŞTIGAREA CAMPIONATULUI ŞI A CUPEI ROMÂNIEI „Viaţa merge mai departe şi după acest eşec. Noi avem şi alte obiective în acest sezon. Era un vis pentru noi să jucăm o finală de Cupă Europeană, de care am fost atât de aproape. Cred că trebuie să fim mulţumiţi, pentru că a fost un sezon european bun pentru echipa noastră”, a afirmat centrul constănţean Andrei Spînu. „Chiar dacă am pierdut acest meci (n.r. - returul cu Paris Volley) şi calificarea, nu ne putem considera înfrânţi. În mod sigur nu vom avea probleme în Cupa României şi în campionat. Băieţii au la dispoziţie mai multe zile ca să se refacă şi moral, şi fizic, iar această înfrângere nu face altceva decât să-i motiveze şi mai mult pentru campionat, unde să arate că, totuşi, echipa noastră este cea mai bună din România în acest moment”, a spus Serhan Cadâr, director executiv la CVM Tomis. „Chiar dacă nu ne-am calificat în finală, am demonstrat că în acest sezon am format o echipă competitivă. Suntem pe plus, pentru că am câştigat atâtea meciuri în Europa şi am adus echipe de renume în această sală. Sunt mulţumit, dar eram şi mai mulţumit dacă aduceam încă o echipă la Constanţa (n.r. - în eventuala finală a Cupei CEV)! Nu cred că ratarea calificării va influenţa evoluţiile ulterioare în Cupa României şi în campionat. Nu are nicio legătură una cu alta. Competiţiile interne sunt de cu totul altă valoare”, a precizat Sorin Strutinsky, preşedintele grupării constănţene.