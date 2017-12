CVM Tomis a „repetat” cu nemţenii înaintea partidei de la Ankara

Cu o etapă înainte de finalul turului în Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa ocupă locul 2 în clasament, cu trei puncte mai puţin decât liderul CSVM Zalău. Sălăjenii vor sta însă în ultima rundă, când Tomis primeşte vizita Universităţii Cluj şi, cel mai probabil, scorul va fi 3:0 în favoarea campionilor. În aceste condiţii, formaţia de pe litoral va deveni campioana turului, având un setaveraj mai bun cu un singur set decât Zalăul: 27:5 faţă de 27:6.

Revenind la meciul de sâmbătă, din etapa a 10-a, trebuie să remarcăm evoluţia foarte slabă a echipei VCM LPS Piatra Neamţ, fostă vicecampioană naţională în urmă cu câţiva ani şi participantă constantă în competiţiile europene intercluburi. Nemţenii, cu o formaţie tânără şi neexperimentată, au fost o pradă uşoară pentru reprezentanta României în Liga Campionilor. „Nu am avut prea multe probleme astăzi (n.r. - sâmbătă), dar a fost important ca noi să jucăm cât mai bine şi să facem cât mai puţine greşeli, ca pregătire pentru meciul cu Halkbank. Piatra Neamţ are o echipă tânără şi de viitor”, a declarat Dmitrii Bahov, extrema Tomisului. „Ne doream să jucăm şi noi ceva volei, să facem câteva acţiuni bune, dar, din păcate, nu am reuşit. Avem probleme foarte mari la recepţia din serviciu şi la construcţia atacului. Din păcate, la ora actuală este o diferenţă foarte mare între cele două echipe”, a explicat Dan Gavril, antrenorul principal al nemţenilor.

ECHIPA DIN PIATRA NEAMŢ SE CONFRUNTĂ CU GRAVE PROBLEME FINANCIARE Criza financiară a afectat grav voleiul nemţean, care în ultimii ani a rămas fără cei mai buni jucători şi cele mai bune jucătoare. Sătui să tot aştepte plata salariilor, voleibaliştii au plecat la alte cluburi, iar Municipalul a fost nevoit să mizeze pe tineri. „Din păcate, de vreo patru ani noi tot pierdem jucători de valoare şi sunt nevoit să o iau de la început. Mi-aş fi dorit ca la vârsta mea să am şi eu o echipă puternică, să stau liniştit pe margine, nu să tot cresc jucători pentru alţii. Sper ca anul acesta să rămânem în prima divizie, să putem să mai aşezăm echipa şi să mai completăm lotul”, a spus Dan Gavril. Iată lista jucătorilor experimentaţi care au plecat de la Piatra Neamţ în ultimii ani: în vara lui 2013 - Moisa (coordonator, joacă acum la Ştiinţa Explorări Baia Mare), Purice (universal, Tricolorul LMV Ploieşti, Divizia A2), Afloarei (centru, VBK Forde, Norvegia) şi Harbuz (extremă, retras din activitate); în vara lui 2012 - Matei (universal, Nice Volley-Ball, Franţa); în vara lui 2011 - Mihalcea (centru, Remat Zalău) şi Lucian Tofan (universal, Unirea Dej); în vara lui 2010 - Gheorghiţă (centru, Unirea Dej, acum la Remat Zalău) şi Dascălu (coordonator, Unirea Dej). Cu un asemenea lot, nemţenii s-ar fi putut bate, cu siguranţă, la titlu!

CVM TOMIS PLEACĂ ASTĂZI ÎN TURCIA În această dimineaţă, voleibaliştii constănţeni pleacă în Turcia, cu avionul, de la Bucureşti, pentru meciul cu Halkbank Ankara din etapa a 5-a a Ligii Campionilor, programat miercuri, de la ora 19.00. CVM Tomis va încheia actuala ediţie a competiţiei cu o partidă pe teren propriu, care va avea loc la 18 decembrie. Întâlnirea cu Hypo Tirol Innsbruck este programată în Sala Sporturilor, de la ora 18.00.

În această seară, de la ora 21.25, se va disputa partida dintre Hypo Tirol Innsbruck şi Jastrzebski Wegiel, din etapa a 5-a a Grupei F. Clasament: 1. Halkbank 12p, 2. Jastrzebski 9p, 3. CVM TOMIS 3p, 4. Hypo Tirol 0p.