CVM Tomis, campioana României şi la juniori

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a câştigat în premieră titlul naţional la volei juniori, la capătul celor cinci zile ale turneului final încheiat ieri în Sala Sporturilor din Constanţa. Formaţia de pe Litoral a câştigat toate cele cinci meciuri jucate şi a cedat un singur set, în partida contra fostei campioane, CTF “Mihai I” Bucureşti. Iar dacă ne gândim la tinereţea lotului care a câştigat titlul la juniori, cu şase cadeţi campioni în 2012 şi 2013 (în plus, doar Zahar şi Cerşemba termină junioratul anul acesta), viitorul sună bine pentru voleiul juvenil constănţean! Totodată, titlul la juniori este al treilea în acest sezon pentru CVM Tomis, după cele câştigate, în ordine cronologică, la cadeţi şi seniori. Clubul constănţean poate intra în istorie dacă va deveni campion şi la speranţe, şi la minivolei, echipele respective fiind şi ele calificate la turneele finale!

Ieri, în ultimul meci al turneului, CVM Tomis a trecut fără să forţeze de CSŞ Zalău, scor 3:0 (25:17, 25:17, 25:21). În această partidă, antrenorul principal Răzvan Parpală (secundul Iulian Rădulescu este de ieri la Bucureşti, acolo unde se dispută turneul final de speranţe) le-a oferit şansa de a evolua mai mult şi jucătorilor mai puţin utilizaţi la turneul final. Au jucat pentru CVM Tomis: Bulgaru (cpt.) - Cerşemba, Ocunschi, Vologa, Iftime, Adrian Aciobăniţei şi Paul Cămui - libero (au mai jucat: Dăineanu, Gavriz, Zahar, Muscină şi Tarţa; din lotul utilizat la turneul final a mai făcut parte şi Petcu).

ADRIAN ACIOBĂNIŢEI, MVP-UL TURNEULUI. După acest meci a urmat festivitatea de premiere a Campionatului Naţional de volei rezervat juniorilor (jucători născuţi în anii 1994-1995 sau mai tineri), ediţia 2012-2013. Echipele clasate pe locurile 4, 5 şi 6 au primit câte o diplomă de participare, formaţiile de pe locurile 2 şi 3 au primit diplome şi medalii, iar noua deţinătoare a titlului naţional, CVM Tomis Constanţa, diplomă, medalii, tricouri de campion şi trofeul cuvenit celei mai bune echipe a sezonului. Premierea a fost făcută de fostul mare internaţional Sorin Macavei, preşedintele Comisiei Centrale a Observatorilor din cadrul Federaţiei Române Volei şi observatorul partidelor de la turneul final.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, prin directorul adjunct Mihai Orzan, a oferit diplome şi echipament sportiv pentru cei mai valoroşi jucători ai turneului final: cel mai bun libero - Vlad Kantor (CSŞ LAPI Dej); cel mai bun coordonator - Alexandru Muscină (CVM Tomis Constanţa); cel mai bun jucător la blocaj - Ştefan Lupu (CSŞ “Nicu Gane” Fălticeni); cele mai multe puncte realizate (best scorer) - Adrian Aciobăniţei (CVM Tomis Constanţa); cel mai valoros jucător al turneului final (MVP) - Adrian Aciobăniţei (CVM Tomis Constanţa). De asemenea, echipa CSŞ “Nicu Gane” Fălticeni a intrat în posesia premiului fair-play.

DECLARAŢII LA FINALUL CAMPIONATULUI. „A fost un turneu extraordinar pentru noi. Titlul naţional este rezultatul muncii noastre de tot anul. Sper să luăm titlul şi la speranţe, ca toate titlurile să vină la Constanţa” - Alexandru Zahar (jucător CVM Tomis). „Mă simt extraordinar! Este prima finală de juniori la care am participat şi m-am bucurat mai mult de acest titlu decât de cele două de la cadeţi. Probabil pentru că am muncit mai mult pentru el. Sunt surprins de titlul primit pentru cel mai bun coordonator. Nu mă aşteptam, dar sper să confirm în continuare” - Alexandru Muscină (jucător CVM Tomis). „Sunt fericit! Nu ne aşteptam să fim campioni, dar ne-am dorit mult şi iată că am reuşit. Nu mă aşteptam la premiul de cel mai bun jucător, dar am tras de mine, m-am antrenat foarte mult şi rezultatele au venit. Îmi doresc să ajung cât de curând şi în lotul echipei de seniori a Tomisului” - Adrian Aciobăniţei (jucător CVM Tomis).

„Este excepţional să iei titlul pe teren propriu, mai ales în faţa unor echipe care au făcut totul pe teren ca să ne bată. Se vede munca unor oameni aflaţi în spatele nostru, de asemenea munca băieţilor, la toate categoriile de vârstă. Am reuşit până acum să câştigăm titluri la cadeţi şi juniori, de asemenea la seniori” - Răzvan Parpală (antrenor CVM Tomis).

Clasament final: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 14p* (setaveraj: 15:1); 2. CSŞ Buzău 11p (12:6); 3. CTF “Mihai I” Bucureşti 10p (12:7); 4. CSŞ “Nicu Gane” Fălticeni 3p (5:12); 5. CSŞ LAPI Dej 3p (4:12); 5. CSŞ Zalău 3p (3:13).

* Echipa CVM Tomis Constanţa a fost penalizată cu un punct în clasament conform capitolului IV, Condiţii de participare, al Regulamentului Campionatului Naţional de juniori din B.I. nr.38/2012 (echipele trebuie să aibă în permanenţă în teren minim trei jucători de vârsta eşalonului competiţional la care participă).

Rezultatele turneului final de la Constanţa

Sâmbătă, 18 mai

CTF “Mihai I” Bucureşti - CSŞ Zalău 3:0 (25:18, 25:14, 25:14)

CSŞ Buzău - CSŞ “Nicu Gane” Fălticeni 3:1 (25:20, 21:25, 25:19, 25:22)

CVM Tomis Constanţa - CSŞ LAPI Dej 3:0 (25:21, 25:9, 25:10)

Duminică, 19 mai

CTF “Mihai I” Bucureşti - CSŞ “Nicu Gane” Fălticeni 3:1 (25:22, 21:25, 25:15, 25:14)

CSŞ Zalău - CSŞ LAPI Dej 3:1 (25:19, 25:17, 18:25, 25:23)

CVM Tomis Constanţa - CSŞ Buzău 3:0 (25:21, 25:22, 30:28)

Luni, 20 mai

CTF “Mihai I” Bucureşti - CSŞ LAPI Dej 3:0 (25:19, 25:18, 25:23)

CSŞ Buzău - CSŞ Zalău 3:0 (30:28, 25:21, 25:21)

CVM Tomis Constanţa - CSŞ “Nicu Gane” Fălticeni 3:0 (25:20, 25:18, 25:16)

Marţi, 21 mai

CSŞ “Nicu Gane” Fălticeni - CSŞ Zalău 3:0 (25:21, 25:23, 25:9)

CSŞ Buzău - CSŞ LAPI Dej 3:0 (34:32, 27:25, 25:14)

CVM Tomis Constanţa - CTF “Mihai I” Bucureşti 3:1 (25:20, 19:25, 25:20, 25:21)

Miercuri, 22 mai

CSŞ Buzău - Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” Bucureşti 3:2 (25:22, 25:22, 23:25, 21:25, 15:9)

CSŞ Liceul “Alexandru Papiu Ilarian” Dej - CSŞ “Nicu Gane” Fălticeni 3:0 (25:21, 25:21, 25:15)

CVM Tomis Constanţa - CSŞ Zalău 3:0 (25:17, 25:17, 25:21)