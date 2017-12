CVM Tomis, la o victorie de finala campionatului

CVM Tomis a reuşit vineri a doua victorie în semifinala Diviziei A1 la volei masculin cu Dinamo Bucureşti, 3:0 (25:21, 25:17, 25:17) într-un meci găzduit de Sala Sporturilor din Constanţa. Tomis conduce cu scorul general de 2-0 în semifinala programată în sistemul “cel mai bun din cinci partide”, iar meciurile următoare sunt programate în Sala Extreme din Capitală, săptămâna viitoare, marţi şi miercuri (dacă va fi necesar), de la ora 17.00 (în direct pe Digi Sport 3). Dacă va mai fi necesar, jocul al cincilea va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, pe 1 aprilie.

CVM TOMIS, PRESTAŢIE FOARTE BUNĂ. Voleibaliştii constănţeni au repetat şi vineri jocul foarte bun de joi, reuşind să controleze meciul de la un capăt la altul. Dinamo a abordat disputa cu multă ambiţie şi a oferit o replică mai bună ca joi, dar fără efect pe tabela de scor. Dinamoviştii s-au remarcat la Constanţa prin protestele la deciziile arbitrilor, iar antrenorul Daniel Rădulescu a văzut şi cartonaşul galben, la scorul 23:16 în setul secund. Oaspeţii au condus doar în setul al doilea, cu 4:1 şi 10:7, însă constănţenii au revenit şi s-au impus lejer, la 17. Cu Maiyo imperial în atac, din ambele linii, cu Voinea, Pavel şi Joel Silva siguri la preluare, cu Bojovic şi Birău inspiraţi pe fileu, mai ales la blocaj, CVM Tomis a arătat ca o formaţie capabilă să se bată cu mari şanse la titlu. Nu în ultimul rând trebuie amintită prestaţia foarte bună a coordonatorului Lescov, unicul coordonator pe care se mai poate baza Tomis în play-off, după accidentarea lui Blanco. Acesta a evoluat foarte bine, deşi a resimţit dureri la genunchi, iar la scorul de 24:17, în ultimul set, antrenorul Cannestracci a fost nevoit să ceară două time-out-uri consecutiv pentru ca internaţionalul moldovean să poată primi îngrijiri medicale! Norocul Tomisului a fost că Pavel a încheiat meciul cu un serviciu impecabil, la care Todorovic a ratat preluarea. „Nu este o accidentare gravă, ci doar ceva mai vechi ce aveam eu la genunchi. Sper ca într-o zi - două să mă refac şi să dau tot ce pot mai bun la meciurile următoare”, a spus Lescov.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori: Jorge Cannestracci şi Răzvan Parpală): Lescov - Maiyo, Bojovic, Birău, Voinea, Pavel şi Joel Silva - libero (au mai jucat: Began şi Mihăilă - libero); Dinamo (antrenori: Daniel Rădulescu şi Cristache Catană): Despotovski - Crăciun, Mureşan, Şoloc, Todorovic, Usiljanin şi Voicu - libero (a mai jucat: Dobre). Au arbitrat: Bogdan Stoica (Bucureşti) şi Lucian Năstase (Galaţi).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Scorul arată că am fi câştigat uşor, însă partida a fost foarte disputată. Au fost multe momente tensionate, multe momente de echilibru. Cred că în aceste două meciuri am reuşit să menţinem un ritm constant şi nu le-am oferit dinamoviştilor nicio şansă de a intra şi ei în joc” - Florin Voinea, jucător CVM Tomis. „Ne aşteptam la o replică mai dârză a lui Dinamo, ţinând cont de rivalitatea dintre cele două echipe, dar noi am pregătit foarte bine meciul şi nu le-am dat nicio şansă. Finala e încă departe, mai sunt două meciuri la Bucureşti, din care sperăm să câştigăm unul” - Marin Lescov, jucător CVM Tomis.

TIMIŞOARA A RETROGRADAT. Tot vineri, în DA1 la volei masculin au avut loc două meciuri din play-out: U. Timişoara - CSM Bucureşti 1:3 (24:26, 25:17, 21:25, 17:25) - (0-3 scor general) şi CSU Galaţi - U. Cluj 2:3 (17:25, 23:25, 25:21, 25:19, 11:15) - (1-2 scor general). În play-out, unde ultimele patru clasate luptă pentru evitarea retrogradării, se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”. CSM Bucureşti s-a salvat, iar Timişoara a retrogradat. Meciul 4 al disputei Galaţi - Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 16.00.

Sâmbătă şi duminică, de la ora 17.00, sunt programate partidele 3 şi 4 din disputa Unirea Dej - Remat Zalău, contând ca semifinală a turneului locurilor 1-4 (se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”). Oaspeţii conduc cu scorul general de 2-0 şi dacă se impun sâmbătă, meciul de duminică va fi anulat. Sâmbătă are loc şi partida cu nr. 2 din semifinalele turneului locurilor 5-8: Steaua Bucureşti - Explorări Baia Mare (ora 11.00) şi SCM U. Craiova - VCM Piatra Neamţ (ora 16.00). În primul meci au învins echipele din Baia Mare şi Piatra Neamţ.