CVM Tomis l-a pierdut temporar pe Gabrych, accidentat

Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi-a făcut vineri seară o prezentare în stil occidental, la Hotelul "Malibu" din Mamaia. Evenimentul s-a petrecut cu o săptămînă înainte de startul noului campionat, prevăzut pentru sîmbătă 23 septembrie, cînd echipa constănţeană va juca în deplasare, cu Universitatea Cluj. Ieri, antrenorii Jorge Frederico Cannestracci şi Milen Uzunov le-au acordat o zi liberă celor 14 voleibalişti din lot, binemeritată după ce au disputat patru jocuri în patru zile consecutive la ediţia a patra a Cupei "Mării Negre". Echipa revine la antrenamente astăzi, iar mîine va definitiva pregătirea primului meci de campionat. Plecarea spre Cluj este prevăzută pentru joi.

Stranierii Tomisului se simt foarte bine la Constanţa

CVM Tomis a făcut achiziţii importante în această vară, şase jucători noi fiind legitimaţi de gruparea constănţeană pentru a-i înlocui pe cei opt plecaţi. Printre ei se numără ridicătorul argentinian Demian Gonzales (23 de ani) şi polonezul Piotr Gabrych (34 de ani), care evoluează pe postul de extremă. "Îmi place foarte mult la Constanţa, este un oraş foarte frumos. Avem o echipă bună şi muncim pentru a aduce titlul mult aşteptat aici. Cît despre obiectivele mele personale, sînt încă tînăr, vreau să cresc în valoare şi să contribui la performanţele viitoare ale Tomisului", a declarat Gonzales. "De ce am ales Constanţa? Pentru că oraşul este frumos, la ţărmul mării şi cu o climă foarte plăcută, echipa este puternică, are jucători de valoare şi o foarte bună organizare. România este o ţară interesantă, am mai jucat aici acum 6-7 ani, contra lui Petrom Ploieşti, dar nu am apucat să văd prea multe locuri. Îmi pare rău doar că am avut ghinion şi m-am accidentat la mînă, sper ca în maximum trei săptămîni să fiu apt de joc", spune şi Gabrych, care s-a accidentat în ziua a doua a turneului Cupa "Mării Negre", în timp ce efectua încălzirea pentru meciul cu Cernomore Varna. Polonezul are o fisură la metacarpiene, care îl va ţine pe tuşă circa o lună. O absenţă importantă pentru antrenorul principal Cannestracci, care îl considera pe Gabrych ca titular indiscutabil în sextetul Tomisului, formaţie pentru care aşteptările sale în viitorul sezon sînt maxime. "Aştept de la viitorul sezon să îndeplinim obiectivele clubului, dar trebuie să avem şi noroc, nu ca astăzi, cînd s-a accidentat jucătorul polonez. Avem în lot voleibalişti valoroşi, inteligenţi, cu care se poate lucra bine şi cu care sper să facem şi spectacol pentru public. Sînt mulţumit atît de jucători cît şi de persoanele din jurul echipei, care muncesc bine şi cu pasiune. E greu să fac promisiuni că vom cîştiga toate meciurile. Eu promit doar că voi pune suflet şi pasiune în activitatea mea la Constanţa", a declarat argentinianul.