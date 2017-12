CVM Tomis, vicecampioană naţională

Remat Zalău şi-a păstrat titlul naţional la volei masculin, pe care l-a cucerit anul acesta pentru a treia oară consecutiv. Formaţia sălăjeană a încheiat finala mare a Diviziei A1 după numai trei meciuri din totalul de cinci, câştigând ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu scorul de 3:1 (25:23, 23:25, 26:24, 25:21) în faţa echipei CVM Tomis. Voleibaliştii de pe Litoral nu au reuşit să prelungească finala şi trebuie să se mulţumească doar cu titlul de vicecampioni ai României. Un progres faţă de anul trecut, când au ocupat locul 4, însă dezamăgirea ratării titlului este mare în tabăra Tomisului, pentru că diferenţa faţă de Remat nu a fost atât de mare cât o arată scorul general de 3-0. Se pare că presiunea obţinerii a trei victorii la rând, după cele două eşecuri de la Zalău, a apăsat prea mult asupra moralului echipei gazdă, care a comis ieri prea multe greşeli neforţate.

CVM Tomis a început excelent partida şi, pe serviciul lui Voinea, s-a distanţat la 10:5. Gazdele au menţinut un avantaj liniştitor până la 20:16, când universalul Zalăului, Nagy, a luat setul pe cont propriu şi, cu servicii şi atacuri devastatoare, a dus scorul la 22:20 pentru Remat! Un avantaj de două puncte care a fost bine gestionat de campioni până la finalul setului. În setul secund, oaspeţii au condus cu 8:4, constănţenii au egalat la 9 şi s-au distanţat la 19:14. Remat a egalat la 21, moment în care Pavel l-a înlocuit pe Everaldo şi a fructificat ultimele două atacuri, decisive pentru 1:1 la seturi. Gazdele au început slab şi actul al treilea (4:9, 15:19, 20:23), au salvat două mingi de set la 22:24, dar antrenorul Sordyl a ştiut să rupă ritmul Tomisului, cu time-out sau cu schimbări, astfel că Remat s-a impus în prelungiri. Încurajaţi în permanenţă de un public entuziast, voleibaliştii constănţeni au dat impresia că pot împinge disputa în setul decisiv. Au condus cu 12:10 şi 16:15, dar serviciile tactice ale lui Massinatori au făcut diferenţa în setul 4: scorul a devenit 16:20, apoi 19:23 şi 21:25.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori: Jorge Cannestracci şi Răzvan Parpală): Lescov - Maiyo, Birău, Bojovic, Voinea, Everaldo şi Ivanov - libero (au mai jucat: Torcello, Began, Pavel şi Spînu); Remat (antrenori: Mariusz Sordyl şi Ovidiu Macarie): Terzis - Nagy, Massinatori, Mihalcea, Mozer, Sarikeisoglou şi Feher - libero (au mai jucat: Mărieş, Stoian, Laza şi Paşcan). Au arbitrat: Bogdan Stoica şi Niculae Stan (Bucureşti).

La finalul partidei a avut loc festivitatea de premiere, la care nu a catadicsit să participe niciun oficial al Federaţiei Române de Volei! Probabil că toată lumea a fost... liberă, cu ocazia Sărbătorilor de Paşti... Medaliile de aur, tricourile de campioni şi trofeul pentru Remat, respectiv medaliile de argint pentru Tomis, au fost înmânate de observatorul partidei, Mihai Marin. Remat Zalău va juca în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, iar CVM Tomis Constanţa în Cupa CEV.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Zalăul a meritat titlul! Aşa e în sport, cel mai bun trebuie să câştige. Cred că am căzut puţin după primul set, pe care l-am pierdut după ce începusem foarte bine. Ne-am revenit destul de greu, a urmat iar o perioadă de cădere şi nu ne-am mai revenit” - Radu Began (căpitan CVM Tomis). „Cred că decisivă a fost dorinţa noastră foarte mare de a câştiga încă un titlu de campioni. Mă bucur că am reuşit să învingem de patru ori în acest sezon o semifinalistă de cupă europeană. Nu a fost uşor şi îi felicit pe partenerii noştri de întrecere” - Adrian Feher (libero Remat). „Astăzi (n.r. - ieri), Zalăul a demonstrat că este o echipă mai puternică decât Tomis. A jucat foarte bine şi a meritat să câştige. Din păcate, au fost câteva aspecte pe care astăzi nu le-am putut rezolva, în special faptul că nu am avut continuitate în preluare şi că în setul 4 echipa a căzut psihic” - Jorge Cannestracci (antrenor principal CVM Tomis). „Ne bucură câştigarea acestui titlu naţional, pentru că a fost un sezon dificil, în care am avut şi noi destule probleme. Acest ultim meci a fost destul de echilibrat, un meci de luptă, fără momente de volei de înalt nivel. Am câştigat meciul cu inima!” - Mariusz Sordyl (antrenor principal Remat).