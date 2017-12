CVM Tomis vrea să facă primul pas spre semifinale

După circa două luni, Club Volei Municipal Tomis Constanţa revine în sala „Ankara Başkent Spor Salonu“ pentru un meci din Cupele Europene. Era 11 decembrie 2013 când CVM Tomis obţinea o victorie istorică, scor 3:1, pe terenul lui Halkbank Ankara, formaţie al cărei lot este garnisit cu vedete ale voleiului mondial şi care va organiza luna viitoare, în aceeaşi sală, turneul final al Ligii Campionilor. Campioana României nu a reuşit să se califice mai departe în Ligă, dar nu a fost eliminată din Cupele Europene şi va evolua în Challenge Round-ul Cupei CEV (ultima fază înaintea semifinalelor). Adversara constănţenilor în meciul contând ca manşă tur şi programat astăzi, de la ora 17.30, este o altă echipă din Ankara, Maliye Milli Piyango, clasată pe locul 5 în campionatul Turciei după 15 etape.

CVM TOMIS A ÎNVINS PE MALIYE ÎNTR-UN JOC AMICAL Cele două formaţii s-au mai întâlnit şi în octombrie 2013, în turneul internaţional de la Gabrovo (Bulgaria), iar CVM Tomis a câştigat cu 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 19:25, 15:9). Atunci însă, la Tomis nu au jucat Spînu (plecat la echipa naţională) şi Nemec (transferat ulterior), iar de la Maliye a lipsit germanul Popp. „Sunt trei sau patru luni de atunci. Acum totul este diferit pentru ambele echipe. Atunci era doar un meci amical”, spune libero-ul Tomisului, Vladislav Ivanov.

STOEV VREA SĂ EVITE SETUL DE AUR Teoretic, CVM Tomis porneşte cu prima şansă la calificarea în semifinale, având un lot mai valoros decât Maliye şi avantajul de a susţine returul pe teren propriu. Mai mult, clubul constănţean are în 2014 marea şansă de a ajunge în finala unei competiţii europene intercluburi, având un culoar destul de bun în continuare! „Aşteptăm de mult timp acest meci, cam de prin 20 decembrie. Toată concentrarea noastră din ultima perioadă a fost pentru meciul acesta. Chiar şi pregătirea jocurilor de campionat era pentru Ankara. Ei au trei jucători foarte buni, iar jocul lor se concentrează în special pe Georgiev şi pe Markus Popp. Cred că noi avem o echipă mai echilibrată, pe toate posturile, şi asta cred că este un avantaj”, susţine centrul Andrei Spînu. „Mergem acolo pentru a obţine un rezultat cât mai bun, cu care să evităm să jucăm set de aur în returul de la Constanţa. Vreau să luăm maximum posibil din acest meci tur: victoria sau, dacă nu va fi posibil, măcar două seturi care să însemne un punct în scorul calificării. Setul de aur este o loterie şi eu nu vreau să ajungem la mâna norocului”, afirmă antrenorul principal Martin Stoev.

Reamintim că, din acest sezon al Cupelor Europene la volei, echipa calificată în urma partidelor tur-retur este cea care acumulează mai multe puncte pe ansamblul celor două manşe. Se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1, 2 puncte pentru victorie cu 3:2, 1 punct pentru înfrângere cu 2:3, 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3. Dacă punctajul general este 3-3 după cele două manşe, se joacă set de aur pentru stabilirea echipei calificate mai departe, indiferent de setaveraj. Astfel, dacă fiecare echipă câştigă cu 3:2 câte un meci, se joacă set de aur. Dacă fiecare echipă câştigă cu 3:0 sau 3:1 câte un meci, se joacă set de aur. Dacă o echipă câştigă cu 3:0 sau 3:1, iar cealaltă cu 3:2, prima echipă merge mai departe.

Iată cum arată tabloul fazei Challenge Round din Cupa CEV (învingătoarele primelor două dispute se vor înfrunta în prima semifinală): Paris Volley (Franţa) - TV Ingersoll Bühl (Germania) - meciul tur s-a jucat aseară, după închiderea ediţiei; Maliye Milli Piyango - CVM Tomis Constanţa - meciul tur are loc astăzi, de la ora 17.30; Guberniya Nizhniy Novgorod (Rusia) - Olympiacos Pireu (Grecia) - meciul tur are loc astăzi, de la ora 17.00; VfB Friedrichshafen (Germania) - PGE Skra Belchatow (Polonia) - meciul tur are loc astăzi, de la ora 21.00. Partidele retur sunt programate săptămâna viitoare, miercuri şi joi.