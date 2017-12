CVM Tomis vrea să păstreze Cupa României la Constanţa!

Sezonul intern de volei se va încheia sîmbătă, cînd Sala “Lucian Grigorescu” din Bucureşti va găzdui finalele Cupei României. Cele două meciuri vor avea loc în cuplaj - de la ora 16.00, finala feminină: Ştiinţa Bacău - CSU Metal Galaţi, iar de la ora 18.00, finala masculină, în care vor lupta pentru trofeu Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti. Într-un sezon dominat de formaţiile din provincie, care şi-au adjudecat titlul atît la feminin, cît şi la masculin, jucătorii dinamovişti au rămas singura speranţă a Capitalei de a mai cîştiga un trofeu anul acesta!

Rămîne de văzut ce părere au şi... campionii de la CVM Tomis, al căror ţel este acum realizarea eventului. Florin Voinea: “Ne-am îndeplinit un prim obiectiv, acela de a cîştiga campionatul, acum urmează şi Cupa României, al doilea obiectiv intern pentru noi. Ne bucurăm că jucăm pentru a treia oară consecutiv finala şi ar fi excelent să o cîştigăm. Să scrie şi la noi cifra trei, la fel ca şi la colegii noştri de la handbal, chiar dacă la noi este vorba despre cupe”. Erkan Togan: “Am cîştigat campionatul, în premieră pentru club, dar a fost numai un pas. Urmează ultimul meci al sezonului şi vrem să mai cîştigăm un trofeu, să terminăm învingători un sezon plin de succese. Vrem să păstrăm Cupa României la Constanţa!” Milen Uzunov, antrenor secund: “Sperăm să cîştigăm şi Cupa României ca să realizăm eventul, ar fi o premieră pentru Constanţa, dar trebuie să trecem de Dinamo, cea mai puternică adversară din campionat”. Antrenorul principal Jorge Cannestracci: “Este minunat să joci o finală de Cupă; sper să fie o partidă frumoasă şi să cîştigăm trofeul pentru a treia oară la rînd. Echipa noastră are prima şansă, este campioană naţională şi a reuşit prestaţii excelente în play-off, unde i-am învins pe dinamovişti de trei ori”.

Erkan vrea să rămînă la Constanţa

Declarat cel mai bun jucător din play-off, universalul turc Erkan Togan a declarat: “Mă simt onorat! Este important pentru mine acest titlu, pentru că am venit la Tomis tîrziu, doar cu cîteva zile înainte să înceapă campionatul. Am muncit mult, m-am străduit să mă integrez în echipă, iar titlul li se datorează şi coechipierilor mei. Am reuşit toate aceste succese împreună!” Erkan ar rămîne fără probleme la Tomis şi pentru sezonul următor: “Am discutat cu domnul preşedinte Strutinsky, care m-a întrebat dacă mă simt bine la Constanţa, iar eu i-am răspuns că da. Îmi place aici, la Constanţa, este şi aproape de Turcia, de Istanbul. Vom negocia săptămîna viitoare şi dacă ne vom înţelege, voi rămîne”.

Voleibaliştii de la Tomis pleacă în această dimineaţă spre Bucureşti, iar în cursul după-amiezii se vor antrena în Sala “Lucian Grigorescu”, gazda finalei. Spre deosebire de turneul de săptămîna trecută, suporterii voleibaliştilor constănţeni îşi vor putea urmări fără probleme favoriţii în această ultimă partidă a sezonului. “Sîmbătă la prînz pleacă un autocar cu 30 de juniori de la CSS Constanţa, însoţiţi de antrenori, dar şi cu jucătoarele de la echipa SLEN Cernavodă, campioană naţională la categoria speranţe. De asemenea, vor mai fi două microbuze, unul pentru galeria condusă de Sorin Mihăilescu, altul pentru suporterii fideli ai voleiului constănţean şi membrii Asociaţiei Judeţene de Volei, toate puse la dispoziţie de clubul nostru”, a declarat Serhan Cadîr, director executiv la CVM Tomis, care a mai anunţat că preşedintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky, va premia echipa feminină din Cernavodă cu suma de 20 de milioane de lei vechi.