Dacian Cioloş a obținut sprijinul SUA pentru întărirea cooperării militare la Marea Neagră

În contextul summitului NATO de la Varșovia, "am solicitat si am obținut sprijinul SUA și am obținut promisiunea că vom fi susținuți pentru întărirea cooperării la Marea Neagră, cooperare militară la nivel naval", a declarat, marți, premierul Dacian Cioloș, după întrevederea cu vicepreședintele american, Joseph Biden, la Casa Albă.

"Am explicat demersurile pe care noi le-am făcut deja în colaborare cu Bulgaria și Turcia și am avut promisiunea sprijinului, în cadrul summitului, pentru ca această cooperare la Marea Neagră să fie susținută de NATO", a continuat șeful guvernului român.

Cioloș a adăugat că în cadrul întâlnirii a solicitat de asemenea "sprijinul pentru o brigadă multinațională pe teritoriul României, tot în parteneriat cu Aliați, o brigadă unde România s-a angajat să pună la dispoziție resurse, toate acestea în cadrul sistemului de descurajare și de apărare pe tot flancul estic al Europei, nu doar pe partea de nord-est, ci și pe partea de sud-est".

Întrevederea cu vicepreședintele SUA a avut loc în Roosevelt Room, o sală din aripa de vest a Casei Albe, situată în imediata apropiere a Biroului Oval, și a durat aproximativ o oră și zece minute, deși fusese anunțată inițial în program că va fi de circa 30 de minute.

Prim-ministrul a fost însoțit de ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, ministrul energiei, Victor Grigorescu, ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, de șeful Cancelariei primului ministru, Dragoș Tudorache, de consilierul pe politică externă, Călin Ungur, și de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

Vicepreședintele Joe Biden a fost însoțit la întâlnire, printre alții, de ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, Victoria Nuland, consilierul pe securitate națională al vicepreședintelui SUA, Collin Kahl, adjunctul asistentului secretarului apărării pentru NATO și Europa, James Townsend, precum și doi asistenți speciali ai președintelui Barack Obama.