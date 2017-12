Relaţiile României cu Statele Unite sunt "la cel mai înalt nivel din istorie", afirmă premierul Dacian Cioloş într-un interviu acordat ziarului The Washington Post, explicând că scopul vizitei sale la Washington îl reprezintă intensificarea cooperării, în principal în domeniul economic.

"Relaţiile (României cu Statele Unite - n.red) sunt la cel mai înalt nivel din istorie. Avem un parteneriat strategic, concretizat prin proiecte de apărare şi securitate. Mă aflu aici (în SUA - n.red) pentru a construi pe baza acestor experienţe pozitive şi pentru a promova dezvoltarea cooperării economice", a declarat Dacian Cioloş pentru cotidianul The Washington Post.

Întrebat ce aşteptări are de pe urma vizitei în SUA, Cioloş a răspuns: "Nu am venit să obţin nimic acum. Este important să menţinem dialogul. Am fost la Detroit şi sunt bucuros să văd că Ford intenţionează să suplimenteze investiţiile în România".