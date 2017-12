Daciana Sârbu nu răspunde la întrebări ipotetice

Europarlamentarul PSD Daciana Sârbu a fost întrebată, marţi, cum vede faptul că, după lansarea eurocandidaţilor PSD-UNPR-PC, se vorbeşte despre o posibilă candidatură a soţului ei, premierul Victor Ponta, la Preşedinţie. Ea a răspuns scurt şi la obiect: „Eu am fost pe scenă la „Romexpo“. A fost lansarea candidaţilor Alianţei la alegerile pentru Parlamentul European. Pot să vă vorbesc despre faptul că această alianţă are cei mai buni candidaţi, cea mai bună listă. Pot să vă vorbesc despre faptul că am început campania şi principalul mesaj este “Mândri că suntem români”. Restul sunt întrebări ipotetice“. Amintim că premierul Ponta a declarat sâmbătă, la „Romexpo“, că alianţa PSD-UNPR-PC va fi câştigătoare inclusiv în noiembrie 2014, el adăugând: „Dacă consideraţi că trebuie să fiu candidat la Preşedinţie, bineînţeles că voi fi“. Declaraţia a fost sucită pe toate părţile de toată lumea, a fost analizată şi se aşteaptă o confirmare oficială. Chiar dacă premierul nu s-a hotărât, tot mai mulţi social democraţi vocali spun că el este singurul candidat care s-ar preta, în acest moment, la cea mai înaltă funcţie în stat.