Daciana Sârbu va lupta în PE pentru un stil de viață sănătos

Eurodeputata social-democrată Daciana Sârbu, aleasă astăzi vicepreședinte al Comisiei de mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul European, a declarat că se va lupta în continuare pentru promovarea stilului de viață sănătos: "Sunt foarte onorată și fericită și le mulțumesc pentru încredere colegilor mei din Grupul Socialiștilor și Democraților, care m-au susținut pentru a deține această funcție, precum și colegilor din Comisia ENVI care au sprijinit această propunere. Sunt bucuroasă că voi avea posibilitatea să-mi duc mai departe proiectele în această comisie și sper că astfel voi putea beneficia de mai multe pârghii pentru a aduce pe agenda acesteia temele în care cred. Abia aștept să începem munca la comisie". Ea și-a exprimat speranța că în cadrul ENVI va lucra pe domeniul siguranță alimentară: "Și fiind o comisie cu multe dosare importante, încercăm să ne axăm fiecare pe subiectele pe care le cunoaștem mai bine. Mă voi lupta în continuare pentru că subiecte precum promovarea stilului de viață sănătos, opțiunile corecte în alimentație, educația nutrițională să devină teme de politici publice cât mai aplicate în Uniunea Europeană. O preocupare aparte va rămâne proiectul unei Strategii europene pentru sănătatea copiilor, pe care am propus-o în mandatul trecut, în mai multe rânduri, autorităților europene. Am discutat cu foarte mulți oameni în ultimii ani în legătură cu aceste teme și am constatat un interes tot mai mare pentru acest domeniu și o dorință reală că autoritățile europene să vină cu politici și propuneri concrete". Aceasta a menționat că se va implica totodată și în domeniul politicilor de prevenire a cancerului și de sprijinire a celor care suferă de această maladie. Eurodeputata română va face parte, în continuare, și din Comisia de agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European, după ce în mandatul trecut s-a implicat puternic, ca membră a acestui for, în negocierile privind reforma Politicii Agricole Comune a UE.