Dan Alexa, noul antrenor principal al Concordiei Chiajna

Dan Alexa a fost prezentat oficial, joi, în cadrul unei conferințe de presă, în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Concordia Chiajna. După 21 de etape din Liga I, Concordia se află locul 12 (din 14 echipe), cu 17 puncte. „Concordia are o echipă a doua cu jucători talentați. Eu cred că sunt doi sau trei jucători acolo care pot să joace liniștit în prima ligă. Am venit să reușesc, am așteptări mari de la jucătorii mei și cred că ei pot mai mult. Sunt sigur că pot să îi motivez, să scot maximum din fiecare”, a spus Dan Alexa, tehnician care a pregătit ultima oară formația ASA Tg. Mureș. Tot joi a avut loc și reunirea lotului Concordiei Chiajna.

FC VOLUNTARI S-A REUNIT FĂRĂ FLORIN CERNAT

FC Voluntari a anunţat joi, prin intermediul unui comunicat de presă, reunirea lotului în vederea reluării pregătirilor sub conducerea antrenorului principal Florin Marin. De la prima întâlnire din acest an a lipsit mijlocașul Florin Cernat, care este dorit de Dinamo București, dar oficialii din Voluntari au anunțat că jucătorul a fost învoit. La reunire a fost prezent și mijlocaşul Andrei Ionescu, în vârstă de 28 de ani), care a evoluat ultima oară în Olanda, la FC Eindhoven.

ȘI CSM POLI IAȘI A RELUAT PREGĂTIRILE

20 de jucători au răspuns prezent la prima întâlnire din acest an a formației CSM Poli. De la primul antrenament au absentat motivat Caparco, Grahovac, Mitic, Hotoboc, Daisuke Sato și Tarșa, în timp ce Piccioni a lipsit nemotivat. Nu a mai venit la Iași și fundașul Ante Saric, căruia gruparea ieșeană i-a reziliat contractul.

În perioada 12-27 ianuarie, echipa ieșeană va efectua un stagiu de pregătire în Antalya, unde va disputa cinci meciuri amicale, după următorul program - la 15 ianuarie: cu Shakhter Karagandy (locul 9, Kazakhstan I); la 18 ianuarie: cu Jagiellonia Bialystok (locul I, Polonia I); la 21 ianuarie: cu FC Tosno (locul 2, Rusia II); la 23 ianuarie: cu Inter Baku (locul 3, Azerbaidjan I); la 25 ianuarie: cu Dunav Ruse (locul 6, Bulgaria I).