Dana Nicolaescu nu a comandat bustul soţului ei

Văduva regretatului regizor Sergiu Nicolaescu, Dana Nicolaescu, a declarat, luni, că nu i-a aparţinut iniţiativa amplasării în Târgu Jiu a unui bust reprezentându-l pe cunoscutul cineast. Declaraţia a fost făcută în contextul în care Ministerul Culturii a trimis municipalităţii din Târgu Jiu o adresă în care precizează că expunerea bustului nu poate fi avizată, întrucât „nu are nimic în comun cu expresia marelui regizor”.

„Iniţiativa amplasării în Târgu Jiu a unui bust reprezentându-l pe soţul meu, regizorul Sergiu Nicolaescu, nu mi-a aparţinut. Nu am fost implicată în alegerea sculptorului (n.r. - sculptorul craiovean Rodion Gheorghiţă), nu am comandat lucrarea şi nu am făcut demersuri pentru amplasarea acesteia”, a spus Dana Nicolaescu. Aceasta a precizat că a fost doar invitată de reprezentanţii Primăriei Târgu Jiu şi ai Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România la dezvelirea sculpturii, eveniment care a avut pe 6 decembrie 2013.

Bustul lui Sergiu Nicolaescu, inaugurat pe 6 decembrie în centrul municipiului Târgu Jiu, va trebui dat jos de pe soclu şi înlocuit cu un altul, după ce Ministerul Culturii a anunţat autorităţile locale că nu îşi dă avizul pentru amplasarea operei respective într-un spaţiu public.