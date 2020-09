Darius Ciolacu, debut în tricoul FC Farul la 17 ani și 29 de zile!

În partida de luni, de la Timișoara, dintre ASU Politehnica şi FC Farul Constanţa, scor 2-1 pentru echipa gazdă, Darius Ciolacu, cel mai tânăr component al lotului formaţiei constănţene, a debutat la seniori în tricoul alb-albastru la doar 17 ani și 29 de zile.

Mijlocașul promovat de la Centrul de Copii și Juniori al FC Farul la echipa mare de către antrenorul Ianis Zicu a fost trimis în teren în minutul 77 al meciului disputat pe stadionul „Dan Păltinișanu”, în locul unui alt debutant, Aurel Pirciu.

„Mi-a spus Mister (n.r. - Ianis Zicu) în săptămâna dinaintea meciului că s-ar putea să joc și m-am pregătit cât mai bine. Eram obișnuit cu atmosfera de la echipa mare, pentru că mă antrenez la acest nivel de aproape un an, am fost și în cantonamentul din iarnă. Normal că au fost ceva emoții, ca la orice debut la seniori. Pentru mine, să debutez la Liga a 2-a la doar 17 ani ani, reprezintă o șansă mare, iar faptul că am debutat în tricoul Farului, o echipă de mare tradiție, este o onoare. Este mult mai greu decât la juniori și știu că am multe de învățat. Cât am jucat, am alergat mult și am încercat să fiu util echipei”, a declarat Darius Ciolacu pentru site-ul oficial al FC Farul Constanţa.

Tânărul jucător al Farului și-a fixat și obiectivul pentru acest sezon: „În primul rând, să ajut echipa. Apoi să prind cât mai mult minute, pentru că așa capăt experiență și mi-aș dori să reușesc să înscriu și primul meu gol la seniori”.