David Bowie a lansat primul single după zece ani

Cântăreţul britanic David Bowie a lansat un nou single cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a lui, după mulţi ani de tăcere artistică şi numeroase speculaţii în rândul fanilor săi. Artistul britanic, considerat o veritabilă legendă a stilului pop-rock, a lansat piesa „Where Are We Now?”, pe iTunes. Noul său album, intitulat „The Next Day”, va ajunge în magazine în luna martie. Noul single a fost înregistrat la New York şi este produs de Tony Visconti, un colaborator apropiat al artistului britanic. Piesa are deja şi un videoclip, regizat de Tony Oursler.

În luna septembrie, David Bowie, care locuieşte la New York cu soţia sa, celebrul model Iman, şi fiica lor, a negat zvonurile potrivit cărora va fi subiectul central al unei uriaşe expoziţii retrospective care i-ar fi dedicată, despre care presa britanică a afirmat că va fi organizată în primăvara anului 2013, la Victoria and Albert Museum din Londra. David Bowie nu a mai susţinut un concert din anul 2006 şi de atunci a fost văzut destul de rar în public. Cel mai recent material discografic al său, „Reality”, a fost lansat în anul 2003. David Bowie, al cărui nume real este David Robert Jones, s-a născut pe 8 ianuarie 1947, în Brixton, un cartier defavorizat din sudul Londrei.