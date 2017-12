David Bowie revine pe primul loc

Muzicianul britanic David Bowie, considerat o legendă a muzicii pop-rock, a recucerit, duminică, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, primul loc în topul muzical britanic, cu cel mai recent album al său, intitulat “The Next Day”. David Bowie a surprins industria muzicală în luna ianuarie, după o pauză de zece ani din carieră, lansând single-ul “Where Are We Now?”, ajuns în magazine în ziua în care artistul a împlinit vârsta de 66 de ani. Acest cântec a fost prima piesă nouă lansată de David Bowie după materialul discografic intitulat “Reality” din 2003.

Piesa “Where Are We Now?” a fost extrasă de pe discul “The Next Day”, care a devenit albumul cu cele mai mari vânzări din Marea Britanie în 2013, au anunţat reprezentanţii Official Charts Company. Noul album semnat de David Bowie s-a vândut în 94.000 de copii în prima săptămână, devansându-i pe rockerii scoţieni din trupa Biffy Clyro, care au vândut 71.600 de copii ale albumului lor “Opposites”, în luna ianuarie. Ultima oară când David Bowie s-a aflat pe primul loc în topul britanic a fost în anul 1993, cu materialul discografic “Black Tie White Noise”.