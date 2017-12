David Bowie va lucra cu Gary Oldman la un videoclip

Cântăreţul britanic David Bowie va colabora din nou cu actorul Gary Oldman, pentru videoclipul noului său single, la aproape 20 de ani de la precedenta lor colaborare, când cei doi artişti au interpretat împreună o versiune inedită a piesei ”You\'ve Been Around”. Legendarul muzician britanic promovează, în aceste zile, cântecul ”The Next Day”, cel de-al treilea single de pe noul său album, care poartă acelaşi titlu. ”The Next Day” este primul album de studio lansat de David Bowie după o pauză de 10 ani. La începutul acestei săptămâni, David Bowie a fost fotografiat în timp ce purta haine largi, de inspiraţie religioasă, alături de Gary Oldman, pe un platou de filmare din New York. Cei doi artişti au filmat deja împreună câteva scene, alături de mai mulţi actori de figuraţie, costumaţi într-o mireasă, un călugăr, respectiv un Papă. Bowie şi Oldman au făcut echipă cu ocazia unei colaborări muzicale în 1995, când au cântat împreună o versiune a piesei ”You\'ve Been Around”, care a fost inclusă pe albumul ”The Sacred Squall of Now”, lansat de chitaristul Reeves Gabrels. Gary Oldman este cel de-al doilea star hollywoodian pe care David Bowie l-a recrutat în acest an, după actriţa Tilda Swinton, care a jucat rolul soţiei muzicianului britanic în videoclipul celui de-al doilea single de pe albumul ”The Next Day”, intitulat ”The Stars (Are Out Tonight)”, care a fost lansat în luna februarie.

CARIERE IMPRESIONANTE Gary Oldman a fost remarcat ca actor în urma prestaţiei sale din ”Sid &Nancy” (1986), când a jucat rolul liderului trupei punk Sex Pistols, Syd Vicious. Actorul a mai interpretat roluri precum Lee Harvey Oswald, în ”JFK”, contele Dracula, în ”Dracula” şi naşul lui Harry Potter, Sirius Black, în seria de filme realizate după cărţile scrise de J. K. Rowling. De asemenea, Gary Oldman a jucat în trilogia ”Batman” regizată de Christopher Nolan. Recent, actorul britanic a putut fi văzut pe marile ecrane în filmele ”Cartea lui Eli”, ”Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea a II-a” şi ”Un spion care ştia prea multe”. Deşi este cunoscut în industria cinematografică în special în calitate de actor, Gary Oldman s-a remarcat şi în calitate de regizor al filmului ”Nil My Mouth” (1997), realizat pe baza unui scenariu propriu.

David Bowie, al cărui nume real este David Robert Jones, s-a născut pe 8 ianuarie 1947, în Brixton, un cartier defavorizat din sudul Londrei. Artistul britanic locuieşte de mulţi ani în SUA. David Bowie este cântăreţ, compozitor, producător şi inginer de sunet şi a câştigat mai multe premii BRIT, MTV Music Video şi Grammy. Activ pe parcursul a cinci decenii şi cunoscut prin faptul că-şi reinventează destul de des stilul de a cânta, Bowie este considerat un influent inovator, în special datorită pieselor sale din anii \'70. Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de forme de artă, filosofie şi literatură. El este, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale. Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără materialele discografice ”Space Oddity” (1969), ”Ziggy Stardust” (1972), ”The Man Who Sold The World” (1970), ”Aladdin Sane” (1973), ”Station to Station” (1976), ”Let\'s Dance” (1983), ”The Buddha of Suburbia” (1993) şi ”Earthling” (1997). Albumele starului britanic s-au vândut în peste 140 de milioane de copii pe plan mondial. Într-un sondaj realizat în 2002, de BBC, Bowie s-a clasat pe poziţia a 29-a în clasamentul celor mai mari 100 de artişti britanici din lume.