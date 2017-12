De astăzi, accidentele uşoare vor fi vor rezolvate amiabil

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a emis norma privind soluţionarea accidentelor rutiere soldate cu daune materiale şi modelul formularului de constatare amiabil, anunţă CSA. Constatarea amiabilă de accident se va introduce de astăzi, 1 decembrie, potrivit ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Ca de obicei, normele metodologice nu au fost publicate aşa că procedura, în cazul producerii accidentelor va fi aceleaşi care se aplică în prezent. Completarea formularului de constatare amiabilă de accident se va face la locul accidentului sau la sediul uneia din societăţile din domeniul asigurărilor, care o înregistrează ca avizare de daună. După completarea formularului de constatare amiabilă de accident, fiecare persoană implicată în accident va semna formularul la rubrica corespunzătoare şi va reţine cîte un exemplar, urmînd să se adreseze la societatea din domeniul asigurărilor unde persoana vinovată de producerea accidentului are încheiată o poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în vigoare, se spune în normă. Pentru obţinerea acceptului de intrare în reparaţie, asiguratul de răspundere civilă obligatorie trebuie să solicite societăţii de asigurare, unde are încheiată poliţa de asigurare, acceptarea intrării în reparaţie pe formularul de constatare amiabilă de accident. Termenul în care se ia o hotărîre cu privire la atestarea validităţii sau nulităţii documentului de constatare amiabilă este de pînă la trei zile de la avizarea daunei şi înregistrarea la una din unităţile teritoriale ale societăţii de asigurări. În cazul atestării nulităţii documentului, societatea de asigurări, prin reprezentantul său, are obligaţia de a anunţa imediat serviciul poliţiei rutiere de pe raza judeţului unde s-a produs accidentul de circulaţie, precum şi de a aduce la cunoştinţă celor implicaţi în accident obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie, se mai stipulează în normă.