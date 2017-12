De ce aleg tinerii români să urmeze calea străinătății

Trei milioane și jumătate de români muncesc peste hotare în momentul de față, arată datele statistice, iar mulți dintre aceștia sunt tineri care au ales străinătatea pentru că acasă au dat doar de uși închise. Tinerii se plâng că nu își găsesc un loc de muncă în țară, după terminarea studiilor, iar atunci când au totuși o șansă, domeniul în care ajung să muncească nu are nicio legătură cu studiile absolvite. Acestea sunt principalele motive pentru care munca în străinătate rămâne pentru ei singura variantă. În aceste condiții, tot mai mulți își pun întrebarea: Cum îi putem convinge pe românii plecați peste hotare să revină acasă? Angajatorii cred că cei plecați în străinătate nu vor fi atrași neapărat de salarii comparabile cu cele primite în Vest, ci de servicii cât de cât comparabile cu ceea ce au văzut în străinătate.

CEI PLECAȚI TRIMIT ANUAL 1,5 MILIARDE DE EURO ACASĂ

Șomajul în luna iunie 2016 era, la nivelul țării, de 6,4%. Tinerii absolvenți și studenții cu vârste între 18 și 25 de ani reprezintă 14 - 15% din șomerii României și spun că cea mai mare problemă pe care o întâlnesc pe piața muncii este aceea că au nevoie de experiență. În mod paradoxal, nu reușesc să acumuleze experiență pentru că nu au loc de muncă și nu reușesc să îl obțină pentru că nu au experiență. În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată, la finele anului 2015, se aflau înregistraţi în evidenţele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) 18.412 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce reprezintă 27,20% din totalul şomerilor sub 25 de ani). Cât privește românii plecați peste hotare, ei trimit acasă în jur de 1,5 miliarde de euro pe an, însă potenţialul economic şi investiţional al diasporei poate fi cifrat la zeci de miliarde de euro, anunța premierul Dacian Cioloş la începutul acestui an. Șeful Executivului spunea în februarie că Guvernul are în vedere încurajarea revenirii în ţară a românilor care îşi doresc acest lucru sau stimularea legăturilor culturale, de afaceri şi ştiinţifice pentru cei care preferă să rămână în afară.