De luni, jumătate din Constanța fără apă caldă!

07:57:50 / 05 Septembrie 2014

Din ciclul apa trece prin tevi care ruginesc.

In sfirsit Mazare s-a incheiat la slitul pantalonului. A traso toata vara lui Catalin Botezatu, lui Ramses, acum bai Constanteni nenorociti ia mai stati voi fara apa calda un pic, ca eu nu mai am treaba cu voi. caci vorba poetului: "Imi iau gemantanul cucoana si plec". Unde? In tarile calde.