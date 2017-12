Deciziile ministrului Sănătăţii, contestate de Parlamentul European

Pentru ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a devenit o obişnuinţă ca toate deciziile pe care le ia să fie contestate de medici şi de pacienţi, astfel încît a învăţat că modalitatea cea mai simplă de a scăpa de cei furioşi şi nemulţumiţi este să îi acuzi de neînţelegere. Aceasta este atitudinea pe care a abordat-o Nicolăescu în momentul în care medicii oncologi s-au revoltat împotriva deciziei ca specialitatea acestora să fie asimilată de medicina internă, doar de dragul alinierii la standardele UE. Foarte ocupat cu schimbarea titulaturii medicilor stomatologi în cea de dentişti, cu cea de oncolog în internist, Eugen Nicolăescu a uitat că, de fapt, deciziile sale au de-a face cu viitorul pacienţilor. Nemulţumiţi de atitudinea ministrului Sănătăţii, reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) din România, care numără peste 30.000 bolnavi, au trimis, ieri, un protest lui Eugen Nicolăescu. Membrii acestei federaţii susţin că ordinul ministerial 1.044 din 25.08.2006 care prevede ca oncologia medicală să fie asimilată de medicina internă şi sistarea rezidenţiatului în oncologia medicală reprezintă o încălcare a drepturilor pacientului. “Acest ordin nu a fost supus atenţiei şi dezbaterii publice şi nici celei de specialitate, încălcînd astfel prevederile Cartei Europene a Drepturilor Pacientului, prin care bolnavul are dreptul de a participa la elaborarea politicii în domeniul sănătăţii. De asemenea, ni se încalcă dreptul de a beneficia de îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune. Nicolăescu a decis că noi nu avem nevoie de îngrijire medicală de cea mai bună calitate, crezînd că o boală precum cancerul poate fi tratată de un medic internist. Se pare că economistul pus în fruntea Sănătăţii habar nu are că un bolnav de cancer are nevoie de oncologul său, care îi cunoaşte toate complicaţiile date de boală”, a declarat preşedintele Asociaţiei Oncologic–Rom, Corina Alexandru.

Mai mult decît atît, semnatarii protestului sînt de părere că ordinul ministrului nu va face decît ca toate drepturile şi fondurile obţinute de FABC să fie asimilate de medicina internă. Membrii asociaţiilor bolnavilor de cancer au trimis o scrisoare Parlamentului European în care se plîngeau de hotărîrea ministrului Nicolăescu. Răspunsul a venit prompt din partea medicului oncolog Adamos Adamou, unul dintre cei 44 de parlamentari europeni care au condamnat decizia ministrului Nicolăescu, pe care au hotărît să o dezbată la prima întrunire a Parlamentului. Bolnavii de cancer din România au decis să iasă în stradă pentru a protesta în cazul în care ministrul Sănătăţii nu va remedia această problemă şi va refuza dilogul.