Deficitul de imagine al turismului, provocat de preşedintele ANT, se repară cu 800.000 euro!?

După ce a făcut mai multe declaraţii care au scandalizat întreaga industrie hotelieră de pe litoral, şi nu numai, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Ovidiu Iuliu Marian, încearcă să-şi dreagă greşeala, arătînd totodată că este departe de el gîndul de a demisiona din fruntea turismului românesc. Astfel, ANT a lansat o nouă campanie de promovare a destinaţiilor româneşti, cel mai probabil, în încercarea disperată de a îndrepta deficitul de imagine al României provocat de afirmaţiile gen: “litoralul este pata neagră a turismului românesc“, "nu mai pot să fac turismul mă-sii. Mă ... în el de turism! Să şi-l ia cine vrea să-l conducă!", sau “eu nu vreau nici un turist în România. Nici unul. Eu vreau banii lor“, făcute tocmai de cel care ar trebui să fie preocupat de promovarea potenţialului turistic autohton. Conform unor surse oficiale din cadrul ANT, valoarea materialelor publicitare şi difuzarea acestora se ridică la 800.000 de euro. Campania se va derula sub sloganul „O călătorie e o lecţie de viaţă. Descoperă România turistică“ şi va fi orientată spre presa scrisă, audio şi video, în perioada iulie-decembrie a acestui an. "Campania este structurată pe cinci tematici, respectiv România - prezentare generală, litoral, Delta Dunării, turism cultural şi turism balnear. Strategia de prezentare a fiecărei tematici are la bază un spot tv şi unul radio, ambele susţinute de ad-urile din presa scrisă", a precizat preşedintele ANT. Trei din cele cinci noi producţii sînt deja difuzate, în timp ce materialele destinate promovării turismului cultural şi balnear urmează să apară în jurul datei de 20 august.

Aşa cum era de aşteptat, noua campanie iniţiată de ANT nu i-a impresionat prea tare pe cei pe care au catalogaţi drept “şmecheri“, “evazionişti“ şi “tunari“. Lucrătorii din turismul de pe litoral şi-au exprimat îndoiala cu privire la eficienţa cu care sînt cheltuiţi cei 800.000 de euro, declarînd că în acest fel Ovidiu Marian le sfidează cererea de a-şi înainta demisia. Iniţiativa sa de a investi în imaginea României este cu atît mai ciudată cu cît însuşi preşedintele ANT şi-a făcut publică intenţia de a pleca din fruntea turismului românesc: “Nu vreau să mai rezist. Vreau să plec. Vreau să plec demult. Mă rog să plec demult“. “Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) şi-a exprimat încă de la început dezacordul cu privire la acest tip de promovare. Nu sîntem de acord cu acest tip de promovare internă. Este inadmisibil să se cheltuiască 800.000 de euro, pe data de 25 iulie, pentru a le arăta turiştilor români imagini din Delta Dunării sau de pe litoral. Ar fi preferabil ca avioanele TAROM, care circulă mai mult goale, să aducă grupuri organizate de jurnalişti străini, care atunci cînd se vor întoarce în ţara de origine, să scrie despre destinaţiile din România, promovîndu-le. Aceşti bani ar fi putut fi folosiţi în cu totul alt mod, mult mai eficient. Ceea ce face ANT-ul este apă de ploaie“, a declarat preşedintele Patronatului ANAT Regiunea Sud-Est, Corina Martin. O poziţie asemănătoare a fost adoptată şi de către Asociaţia Patronală Mamaia care a pus serios la îndoială eficienţa campaniei demarate la sfîrşitul lunii iulie, cel puţin în cazul litoralului. “Fondurile au fost alocate în martie, din cîte a declarat Ovidiu Marian, şi dacă ele nu s-au putut cheltui pînă acum demostrează că există o problemă gravă de management în ANT. În ceea ce priveşte eficienţa acestei campanii pot spune că este demarată prea devreme pentru a promova sezonul viitor pe plan intern şi mult prea tîrziu pe plan extern întrucît contractele pentru 2007 se semnează în această lună. Este o soluţie disperată adoptată de ANT, cu eficienţă redusă. Preşedintele ANT face propria politică fără să ne consulte. Noi nu dispunem de niciun canal de comunicare şi ni se refuză orice fel de intervenţie“, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir.