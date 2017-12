Delia, printre primii artiști care concertează la mare, în 2015

E frumoasă, e... experimentată și, în același timp, în vogă, iar românii o consideră una dintre cele mai bune voci pop. Delia Matache are în spate o carieră deja impresionantă pentru un artist care a pornit în anii '90, cântând muzică dance în trupa N&D. Blonda și-a anunțat deja unul dintre primele concerte din acest an, care va fi la Constanța, în săptămâna următoare. Delia va cânta pe 16 ianuarie în clubul Luv din Constanța. Biletele se vor găsi la intrarea în local, în seara evenimentului.

Succesul de care se bucură Delia, ajunsă la maturitate artistică, face ca 2015 să fie un an important pentru ea, în care își va răsplăti fanii cu un eveniment în premieră. Artista va susține, în primăvară, primul ei megaconcert pe scena Sălii Palatului, ca orice artist român care se respectă și a cărui voce poate ridica o sală întreagă în picioare. Evenimentul este programat pe 15 martie, de la ora 20.00, iar biletele se găsesc în vânzare pe eventim.ro, la prețuri cuprinse între 70 și 300 de lei.

2014 - AN EXCELENT PENTRU ARTISTĂ Solista a avut parte de un an excelent din toate punctele de vedere. Concertele au mers bine, sfârșitul anului a prins-o în topuri cu hitul „Aripi de vânt”, iar căsnicia sa cu Răzvan Munteanu a mers ca pe roate, artista nefiind implicată în vreun scandal sentimental în ultimii ani. Tot în 2014, Delia a fost interpreta imnului stațiunii Mamaia, „A lu' Mamaia”, pe care îl cântă alături de Speak, și a filmat clipul piesei împreună cu Radu Mazăre, în luna mai. Mai mult decât atât, ea a rămas în juriul „X Factor” și în 2014, în ciuda faptului că membrii masculini ai juriului, Cheloo și Dan Bittman, au fost înlocuiți cu Horia Brenciu și Ștefan Bănică.

Luna trecută, Delia a acceptat provocarea de a dubla vocea cunoscutei actrițe Cameron Diaz, în musicalul „Annie”. Delia este vocea personajului Miss Hannigan, mama micuței Annie, interpretată de Cameron Diaz. „Am acceptat rolul cu braţele deschise - era o oportunitate senzaţională de a cânta şi dansa într-un film bun”, a spus Delia.