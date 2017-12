Democrat liberalii vor să rupă protocolul cu PSD

Apropierea alegerilor prezidenţiale aprinde minţile democrat - liberalilor, care, în încercarea disperată de a-l vedea pe comandantul suprem din nou în fruntea ţării, recurg la tot felul de metode de a-şi face imagine bună în faţa alegătorilor. Directiva de la Bucureşti - scăpaţi de PSD - a fost luată extrem de serios în teritoriu, unde organizaţiile locale s-au grăbit să îşi dea acordul pentru ruperea protocolului cu PSD. Printre cei mai „harnici” s-au numărat şi democrat -liberalii din Constanţa, care au anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, că doresc să renunţe la coaliţia cu PSD. “Am luat în dezbatere la ultima şedinţă de Birou Permanent Judeţean de joi relaţia pe plan local din interiorul coaliţiei şi vreau să vă spun că, în unanimitate, colegii din Biroul Permanent Judeţean au decis că această coaliţie nu există şi că formal sîntem decişi să o denunţăm şi să renunţăm la ea. Am comunicat Biroului Permanent Naţional decizia noastră în cursul zilei de vineri, deci PD-L Constanţa se manifestă pentru încetarea acestei coaliţii la nivel local”, a declarat preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PD-L, deputatul Mircea Banias. Parlamentarul a mai spus că “ştie toată lumea că între PSD şi PD-L, la Constanţa, nu au fost relaţii de prietenie sau de iubire niciodată“. El a precizat că s-a opus încă de la bun început, din luna ianuarie a acestui an, împotriva unei alianţe locale cu PSD, pe care a catalogat-o drept “absurdă“. Banias a adăugat că, în fapt, ruptura s-a produs la nivel parlamentar, unde PSD şi PNL constituie o coaliţie şi votează împreună: “PD-L, la nivel parlamentar, este în opoziţie. Marea majoritate a proiectelor promovate de PD-L se lovesc de votul majoritar al coaliţiei PSD - PNL, dovadă mai bună decît comisiile de anchetă înfiinţate la hotărîrea comună a PSD şi PNL nu cred că există“. Declaraţiile lui Banias l-au iritat pe preşedintele PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, care a spus că aşa-zisa colaborare s-a făcut doar pe proiecte utile ţării şi Constanţei. „În Parlament nu trebuie să fii Gică Contra şi să te opui doar pentru că cineva nu suportă ideea că alţii au proiecte bune. Cînd a venit vorba de critici la adresa PSD, nu am ezitat să o facem. Dar am observat că Micea Banias şi ceilalţi din PD-L se comportă ca în opoziţie. Să stea liniştiţi că, peste trei luni, vor fi cu adevărat în opoziţie”, a spus Dragomir. Contactat telefonic, preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, s-a declarat indiferent faţă de acţiunile PD-L Constanţa: „Nu mă interesează ce fac sau ce doresc să facă cei de la PD-L. Să facă ce vor! Avem treburi mult mai importante de făcut pentru constănţeni. Construim locuinţe ieftine pentru tineri, vrem să amenajăm şoseaua de coastă. Eu sînt preocupat de astfel de probleme, ce ţin de administrarea oraşului”.

Potrivit unor surse din PD-L, conducerea partidului va primi, pînă marţi, informări din partea tuturor organizaţiilor judeţene ale partidului despre stadiul relaţiei cu PSD, majoritatea filialelor anunţînd deja, din centralizarea făcută pînă duminică, ruperea coaliţiei la nivel local. Informările organizaţiilor vin în urma deciziei conducerii PD-L de a centraliza, pînă în 15 septembrie, o analiză privind funcţionarea coaliţiei de guvernare dintre PD-L şi PSD, la aproximativ un an de la semnarea protocolului de guvernare dintre cele două partide. Despre ruperea protocolului s-au pronunţat inclusiv senatorii PD-L, care au spus că nu mai doresc continuarea relaţiei cu PSD în coaliţia de guvernare. Preşedintele PSD a răspuns ferm, aseară, la discuţiile venite dinspre PD-L pe tema unei eventuale rupturi în coaliţie. \"Este un joc politic. Se sugerează o ruptură din teritoriu spre centru a coaliţiei. Mai sînt doar două luni pînă la primul tur al alegerilor, iar atunci va hotărî electoratul ce se întîmplă. E clar însă că este un joc al disperării pe care îl fac cei de la PD-L. Dacă aceste protocoale nu funcţionează în teritoriu, este mai degrabă o problemă de ordin tactic, pentru că dacă există un protocol la nivel naţional care funcţionează înseamnă că există şi coaliţie\", a spus Geoană