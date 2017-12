Demolarea garajelor din Năvodari, motiv de conflict între locuitori şi Primărie

Unii locuitori ai oraşului Năvodari acuză autorităţile locale, în special pe primarul Tudorel Calapod, că duc o campanie de abuzuri împotriva cetăţenilor şi a drepturilor acestora. “Am primit o hîrtie de la Primărie prin care ni se spune să ne demolăm garajele, acum, în plină iarnă, cînd mai avem puţin şi vine viscolul. Avem şi noi nişte drepturi de habitat, de consultanţă, care nu ar trebui încălcate“, a declarat Constantin Hulubaş, un localnic nemulţumit de faptul că Primăria intenţionează să demoleze garajele din oraş. Hulubaş a mai spus că nu se justifică necesitatea demolării acestor garaje “pentru că Primăria nu are fondurile necesare pentru a demara o lucrare de asemenea anvergură“. În plus, el mai spune că pentru fiecare bloc ar trebui să fie amenajate cel puţin 10 locuri de parcare, lucru care, în acest moment, nu există, iar dacă vor fi desfiinţate şi garajele, oamenii chiar nu vor mai avea unde să îşi parcheze maşinile. Pentru a putea trage la răspundere acţiunile administraţiei publice locale, mai mulţi cetăţeni vor să înfiinţeze la nivelul oraşului o filială a Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Cetăţenilor, iniţiativă pentru care au demarat deja procedurile necesare. Hulubaş a spus că încearcă să se întîlnească cu cetăţenii care vor să facă parte din această asociaţie şi, în acest sens, a depus o solicitare la Primărie, pentru obţinerea unui spaţiu, moment în care, potrivit afirmaţiilor lui Hulubaş, a întîmpinat greutăţi din partea primarului. “Trebuie să ne întîlnim şi noi undeva. Este dreptul nostru constituţional. Cînd am depus cererea mi s-a spus că mîine (n.r. - ieri) să vin după răspuns, dar astăzi (n.r. - ieri), primarul a evitat să dea ochii cu mine. Nu ne respectă dreptul nostru de a ne întruni“, a mai spus Hulubaş. În replică, Tudorel Calapod a declarat că pentru garajele ce urmează să fie demolate au fost încheiate contracte de închiriere pe o perioadă de un an, în prezent, contractele fiind expirate. “Există şi contracte încheiate pe doi ani, cu condiţia ca, la solicitarea Primăriei, în 48 de ore să se elibereze terenul sau să se plătească cheltuielile unei astfel de acţiuni“, a declarat Calapod. El a mai spus că pe străzile principale din oraş, garajele au fost deja demolate, iar zonele în care mai există astfel de construcţii provizorii sînt foarte murdare. “Acolo vrem să facem parcări moderne, pentru că, în momentul de faţă, localnicii nu îşi parchează maşinile în garaje, ci în faţa blocului, în garaj ţinînd cu totul alte lucruri. În plus, multe dintre aceste garaje sînt construite pe puncte termice sau pe canalizări“, a mai spus Calapod. Primarul a adăugat că pentru zona în care cetăţenii refuză să-şi demoleze garajele, Primăria are în plan construirea unei piaţete, a 60 de locuri de parcare moderne şi a unui bloc ANL. În privinţa faptului că îi împiedică pe cetăţeni să se întîlnească, primarul a spus că va fi prezent, sîmbătă, la întrunirea lor, şi le va acorda un spaţiu în care să discute toate problemele pe care le au şi chiar va participa şi el la această întîlnire.