Deneuve l-a criticat pe Depardieu pentru că a părăsit Franţa

Marea doamnă a cinematografiei europene Catherine Deneuve nu are cuvinte blânde pentru compatriotul şi colegul ei de breaslă Gérard Depardieu, în ceea ce priveşte decizia acestuia de a-şi părăsi ţara natală pentru a evita plata taxelor foarte mari impuse de autorităţile franceze. Gérard Depardieu a renunţat să mai locuiască în Franţa, în anul 2012, încercând să evite astfel să plătească taxele extrem de ridicate propuse de Guvernul socialist pentru persoanele bogate care locuiesc pe teritoriul francez, şi s-a mutat în străinătate. Starul francez a primit cetăţenia rusă şi drept de rezidenţă în Belgia. Catherine Deneuve, care a jucat alături de Gérard Depardieu în comedia ”Potiche” din 2010, l-a criticat pe fostul ei coleg de distribuţie şi a spus că acesta dă un exemplu negativ. ”Cred că Gérard are posibilitatea, acum, de a păstra ceea ce deţine, aşa cum mulţi oameni bogaţi vor să îşi păstreze banii în afara Franţei. Nu cred că acesta este un exemplu de urmat, dar nici nu cred că acest lucru va dura prea mult. Nu cred că cineva poate să fie prea multă vreme cetăţean al nimănui”, a adăugat actriţa franceză.

Catherine Deneuve, ajunsă la vârsta de 70 de ani, a ştiut cu multă inteligenţă să facă trecerea de la rolurile de sex-simbol din tinereţe la roluri mature, serioase şi rămâne una dintre cele mai căutate actriţe franceze. A putut fi văzută recent în filmul ”Elle s'en va / On My Way”, de Emmanuelle Bercot, inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Berlin 2014. Celebra actriţă franceză va putea fi văzută în curând pe marile ecrane în alte două filme regizate de cineaşti de marcă, precum ”L'homme que l'on aimait trop”, de André Téchiné, şi ”Trois coeurs”, semnat de Benoît Jacquot.

Spre deosebire de Catherine Deneuve, deşi este un actor cu un talent uriaş, în ultimii ani, Gérard Depardieu a ţinut prima pagină a ziarelor din motive care nu au legătură cu cariera artistică. În 2013, actorul a fost amendat, iar autorităţile i-au suspendat permisul pentru conducere în stare de ebrietate a scuterului. Rata alcoolemiei sale era de patru ori mai mare decât limita maximă admisă. În vara anului 2011, presa din lumea întreagă scria despre faptul că actorul francez, suferind de incontinenţă urinară, a încercat să urineze discret, într-o sticlă, deoarece însoţitoarea de bord i-a interzis accesul la toaletă, pentru că avionul, care circula pe ruta Paris - Dublin, se pregătea să decoleze. Cu toate acestea şi deşi starul francez a declarat de curând că nu mai este pasionat de actorie, Gérard Depardieu are în derulare mai multe proiecte şi va putea fi văzut pe afişele a şapte filme care vor fi lansate în 2014. Cel mai important dintre ele este ”Welcome to New York”, de Abel Ferrara, în care Gérard Depardieu îl interpretează pe Dominique Strauss-Kahn, fostul director al FMI, căzut în dizgraţie după ce a fost acuzat de viol.

Gérard Depardieu este unul dintre cei mai cunoscuţi actori francezi pe plan internaţional şi are la activ peste 100 de filme în care a jucat, inclusiv cele din seria ”Asterix”. Actorul a câştigat numeroase premii de-a lungul prestigioasei lui cariere în cinematografie, inclusiv o nominalizare la Oscar pentru memorabilul rol din ”Cyrano de Bergerac” şi un premiu Globul de Aur pentru rolul său din filmul ”Green Card / Cartea verde”.