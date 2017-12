Moneda naţională s-a depreciat, ieri, cu aproape un ban faţă de euro pînă la 3,2599 lei/euro, în ton cu evoluţia similară a celorlalte monede din regiune, ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută mai mari din piaţa interbancară, susţin dealerii. \"Leul a avut o tendinţă de uşoară depreciere faţă de euro, similară cu aceea a forintului şi a celorlalte monede emergente\", a spus declarat dealerul Băncii Transilvania, Florin Bota. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2599 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 75 de lei vechi (0,23%) faţă de euro, de la 3,2524 lei/euro, cît era joi. După deschiderea şedinţei valutare locale la cursul de 3,2570-3,2620 lei/euro, moneda naţională a pierdut teren în faţa celei europene pînă la 3,2700-3,2750 lei/euro, după care leul a revenit pînă la 3,2550-3,2600 lei/euro. Ulterior, moneda europeană s-a apreciat, iar în jurul orei 14:00 euro era cotat la 3,2600-3,2640 lei/euro.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat uşor, în prima parte a zilei, de la 1,3552 la 1,3610 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3607 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere uşoară a monedei naţionale, cu 13 lei vechi (0,05%) faţă de dolar, de la 2,3969 lei/dolar, cît era joi, la 2,3982 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,38% pe an, faţă de 9,19% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît la 7,44% pe an, de la 11,88% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au revenit la un nivel mediu de 6-7% pe an odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii, în condiţiile în care dobînzile urcaseră, ieri, la 12-15% pe an din cauza cererii mari de lei a băncilor. Banca centrală a reuşit să calmeze piaţa printr-o infuzie de 500 de milioane de lei la care dobînda medie a fost de 7,26% pe an. \"Scăderea dobînzilor a accentuat deprecierea leului\", a mai spus Bota.